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Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - Различные нарушения выявили при проверке в шести вузах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Профилактический контроль прошел в Жезказганском университете имени О.А. Байконурова, Экибастузском инженерно-техническом институте имени академика К. Сатпаева, Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, Евразийской юридической академии имени Д. Кунаева, Университете "Туран", Казахской академии труда и социальных отношений с 16 по 30 сентября 2019 года, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РК.

В результате в образовательной деятельности указанных вузов были зафиксированы нарушения различной степени. По итогам профилактического контроля даны рекомендации по устранению выявленных несоответствий и приведению образовательной деятельности в соответствие с нормами законодательства в области образования", - пояснили в ведомстве.

Анализ деятельности вузов проведен на предмет соответствия действующим нормативным правовым актам: типовым правилам деятельности организаций образования, типовым правилам приема на обучение, квалификационным требованиям и т.д.

Напомним, согласно рейтингу "QS "World University Rankings" , у Казахстана имеется положительная динамика, в 2011 году в рейтинге было отмечено 5 вузов, 2019 году - 10 вузов. Лидирующую позицию среди казахстанских вузов в рейтинге занимает КазНУ имени аль-Фараби - 207-е место (топ-300).

В топ-500 вошли два вуза: ЕНУ (418), ЮКГУ имени М. Ауэзова (491). Кроме этого, в 2018 году впервые признаны рейтинговым изданием Times Higher Education два казахстанских вуза (КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Гумилева).

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