Оптимизация площадей позволила увеличить количество специальностей в образовательном учреждении Алматы

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Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - Вчера председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев посетил ряд образовательных учреждений Алматы, в ходе которого презентован формат открытого пространства ("open space"), сообщили в пресс-службе ведомства, передает Kazakhstan Today.

Одним из компонентов превенции коррупции является повышение открытости и доступности для населения, в том числе через переход от кабинетной системы к формату "open space".

В рамках проекта произведена оптимизация кабинетов, увеличено количество аудиторий с 20 до 48, остеклили кабинеты административного персонала, внедрены новые инновационные технологии. Высвободившиеся площади были переданы для повышения качества учебно-воспитательного процесса.

Так, за счет оптимизации кабинетов в Алматинском полиграфическом колледже увеличилось количество мест для набора студентов и специальностей. До оптимизации обучение проходило по 4 специальностям, тогда после реализации проекта количество специальностей возросло до 12.

"Переход к открытому формату даёт важный сигнал обществу. Он символизирует собой изменения в организационной культуре учреждения, наше стремление и способность работать в соответствии с требованиями времени", - отметил Алик Шпекбаев.

Внедрение данной разработки в образовательных учреждениях Алматы призвано облегчить коммуникацию с населением, позволило повысить степень доверия населения к образованию и снизить подверженность к совершению коррупционных правонарушений.

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