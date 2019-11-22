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На конференции в Алматы обсудили цифровизацию в сфере образования

21.11.2019, 16:14 11044
На конференции в Алматы обсудили цифровизацию в сфере образования
Алматы. 21 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы прошла Международная конференция "Microsoft EdVision 2019", которая объединила на своей площадке экспертов в области цифровизации образования из стран СНГ и Европы, передает Kazakhstan Today.
 
Участники конференции смогли поделиться своим успешным опытом цифровой трансформации в области образования и продемонстрировать применение современных технологий в административных и образовательных процессах. 
 
"Компания Microsoft всегда готова оказать поддержку правительствам и организациям образовательного сектора в достижении целостного преобразования путем объединения лидерских качеств, навыков педагогики и современных технологий. На сегодняшний день только 3,5% сотрудников в Центральной и Восточной Европе полностью обладают цифровыми навыками. Благодаря нашему совместному подходу к образованию, мы всегда непосредственно инвестируем в будущее нашей семьи, города, страны, региона и мира! Я считаю, что технологии, применяемые по-новому, могут изменить поведение и мотивацию, поэтому учащиеся могут учиться на практике - решать проблемы, практиковаться, прогрессировать и одновременно получать удовольствие", - отметила генеральный менеджер Microsoft по странам региона Центральной и Восточной Европы Анке ден Аудн.
 
Кроме того, в рамках конференции подписан Меморандум о взаимопонимании компании Microsoft с Казахским национальным университетом (КазНУ) имени аль-Фараби, который направлен на разработку проектов по цифровизации университета и образовательных процессов с использованием передовых технологий и решений Microsoft для образования в рамках реализации задач государственной программы "Цифровой Казахстан".
 

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