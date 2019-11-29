В школах Алматы предлагают ввести специализированную охрану

Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - Полиция Алматы предлагает ввести во всех школах города специализированную охрану, сообщили в ходе рабочей встречи представителей департамента полиции Алматы с директорами городских школ, передает Kazakhstan Today.

По данным департамента полиции, на сегодняшний день из 205 общеобразовательных учебных заведений Алматы лишь в 16 заключены договоры со специализированными охранными структурами. В остальных 189 школах эти функции исполняют сторожа и вахтеры, которые зачастую престарелого возраста и в случае каких-либо чрезвычайных происшествий, не в состоянии предотвратить противоправные действия в отношении учащихся.

"На сегодняшний день одним из актуальных вопросов является обеспечение безопасности детей в организациях образования. Необходимо отметить, что для обеспечения безопасности детей в стенах учебных заведений МВД в январе текущего года разработаны Стандарты и требования к системам видеонаблюдения в организациях среднего и дошкольного образования, которые утверждены совместным приказом с Министерством образования и науки. Система видеонаблюдения должна обеспечивать контроль за обстановкой в помещениях и прилегающих территориях организаций образования, оценивать ситуацию и идентифицировать лиц и объекты, а также визуально подтверждать факты несанкционированного проникновения на объект. К сожалению, вынуждены констатировать, что не все школы города соответствуют предъявляемым требованиям", - сказал на совещании начальник департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

По его словам, на сегодняшний день в 201 общеобразовательном учебном заведении функционируют 2 тысячи 858 камер видеонаблюдения.

В каждой школе в среднем установлено по 8 видеокамер, что явно недостаточно, так как в основном они установлены в фойе и коридорах учебного заведения, которые фиксируют только вход и выход в здание. Кроме того, имеющиеся камеры наружного видеонаблюдения не в полном объеме охватывают периметр территории, прилегающей к школе, и не имеют возможности качественной видеофиксации панорамной съемки", - констатировал Серик Кудебаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства