Глава МОН рассказал об уровне грамотности казахстанцев

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал об уровне грамотности казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

Недавно ОЭСР опубликовал результаты PISA, однако вне фокуса общественного внимания остались результаты не менее важного международного исследования PIAAC, которое эксперты называют не иначе как "PISA для взрослых". Это исследование оценивает навыки людей в возрасте 16-65 лет по читательской, математической грамотности и решению задач в цифровой среде", - сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

По его словам, Казахстан впервые принял участие в этом исследовании. "Результаты Казахстана показали, что в среднем навыки взрослого населения (математика - 247, чтение - 249 баллов) находятся на уровне граждан таких стран, как Испания и Италия, однако значительно ниже среднего уровня стран ОЭСР (читательская грамотность - 266, математическая грамотность - 262)", - сообщил министр, отметив, что при этом были выявлены специфичные результаты для Казахстана.

"К примеру, PIAAC показал общемировой тренд, что пик развития навыков человека приходится на возраст 25-34 года, а дальше идет спад. Однако в Казахстане все возрастные группы показывают совершенно другую картину. Навыки молодого населения (25-34 лет) соответствуют или порой даже ниже навыков более старшего поколения (55-65 лет). Если не предпринять срочные меры, то через 20-25 лет навыки населения, вероятно, упадут еще ниже", - отметил Асхат Аймагамбетов.

При этом, по его информации, среди опрошенных граждан в возрасте 25-34 лет почти 50% имеют высшее образование, тогда как среди людей 55-65 лет высшее образование получили всего 27%.

Половина населения Казахстана как по читательской (49%), так и по математической (52%) грамотности достигают только второго уровня и лишь четверть населения (25%) - более высоких уровней. Это означает, что население республики может работать только с относительно несложными текстами и математической информацией и выполнять задачи, которые не требуют синтеза, анализа или интерпретации информации. Значимым трендом является зависимость между уровнем владения навыками и частотой их использования: чем чаще навыки используются в повседневной жизни и работе, тем выше их уровень. Казахстанцы слабо используют как читательские, так и математические навыки в повседневной жизни и в работе, соответственно низкое использование ведет и к низкому владению ими", - сообщил министр.

Кроме того, исследование показало, что только 17% населения страны принимает участие в образовательных мероприятиях. Это один из самых низких показателей. Для сравнения, в странах ОЭСР данный показатель достигает 44%.

Общеизвестно, что навыки и образование вознаграждаются на рынке труда за счет повышения заработной платы. Казахстан не является исключением. К примеру, рост математической грамотности увеличивает почасовую заработную плату на 5,9%, а в среднем по странам ОЭСР на 7,2%. Но больше, чем грамотность, влияние на заработную плату и вероятность трудоустройства в Казахстане оказывает количество лет обучения - чем больше лет казахстанец учится, тем больше он зарабатывает в последующем", - проинформировал Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что это только некоторые примеры итогов исследования. "Здесь важно не относиться поверхностно к этим результатам и, вырывая из контекста, делать сенсации, а видеть общую картину и принять системные меры. В связи с вышеперечисленным перед нами стоят несколько задач", - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Во-первых, по его словам, необходимо существенно повысить качество профессионального и высшего образования. При подготовке отечественных кадров все вузы и колледжи Казахстана должны взять результаты PIAAC на вооружение. При этом они должны не только формально готовить специалистов для рынка труда, но и научить востребованному навыку - учить учиться (learning how to learn).

В идеале любой гражданин должен уметь распознать свои пробелы в навыках и знать, где их можно приобрести.

Обновление программ под профессиональные стандарты, усиление требований к качеству обучения являются жизненно важными мерами. Политика по усилению требований к вузам и колледжам и сокращение недобросовестных учебных заведений должна быть продолжена. Говоря о наличии проблем в высшем образовании, надо иметь в виду, что у нас также есть большое количество сильных учебных заведений, ничем не уступающих многим зарубежным университетам.

Во-вторых, необходимо увеличить финансирование высшего образования, через увеличение стоимости государственных грантов. Это позволит укрепить материально-техническую базу и повысить заработную плату преподавателям.

В-третьих, результаты наглядно продемонстрировали нам, что от длительности и уровня образования напрямую зависит благосостояние каждого гражданина. Это еще раз доказывает, что в современном высокотехнологичном мире качественное образование обретает еще большую значимость. Поэтому граждане Казахстана должны отводить важное место и длительную часть времени обучению и образованию, что, безусловно, даст положительный эффект в будущем, добавил глава МОН.

Нам необходимо развивать и поддерживать неформальное образование. Результаты данного исследования будут использованы для формирования политики в сфере образования", - заключил Асхат Аймагамбетов.

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