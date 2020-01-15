Дети в алматинской школе учатся без туалетов, столовой и спортзала

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - В школе №156 Алатауского района в Алматы дети около 20 лет учатся без туалетов, столовой, спортзала, библиотеки, передает Kazakhstan Today.

По словам родителей, в маленьком одноэтажном здании с трудом умещаются две сотни детей. Кроме того, внутри школы нет туалетов, школьники в мороз вынуждены ходить на улицу. Родители неоднократно жаловались в районный акимат, но чиновники не спешат строить новое здание школы.

Мы обратились к акимату, жаловались, нам каждый день обещают школу построить. Уличный туалет - это не туалет. Мы слышали случай в Таразе - боимся детей туда отправить. Спортзала нет, дети не знают, что такое физкультура. Столовой нет, библиотеки нет. В школе, что должно быть, - ничего нет. Класс - и всё", - рассказал местный житель Мурад.

Как сообщил главный специалист управления образования Алматы Куандык Ешимет, акимат района нашёл спонсора, что позволило начать строительство внутри школы двух туалетов.

Спонсоры обещают закончить стройку на следующей неделе. После окончания учебного периода в этом году школа уйдёт под снос", - сказал Ешимет. При этом на уточняющий вопрос он ответил, что новую школу в районе не построили.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства