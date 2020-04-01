Общее родительское собрание по вопросам дистанционного обучения состоится 2 апреля - МОН РК

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Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в СЦК сообщил о формате дистанционного обучения, который будет введен в РК в ближайшее время, передает Kazakhstan Today.

По словам министра, в четверг, 2 апреля, состоится родительское собрание для родителей по всей стране. На собрании расскажут, как будет проходить дистанционное обучение.

В каждом регионе открыты проектные офисы по дистанционному обучению. Организовывается работа колл-центра по номеру 1450 по техническим и методологическим вопросам дистанционного обучения", - сказал Аймагамбетов.

Он также перечислил основные направления дистанционного обучения в среднем образовании:

1. Обучение через телевизионные каналы и телевизионные уроки - через республиканские каналы "Ел арна" и "Балапан". Для покрытия всей 4-й четверти необходимо снять более 3360 телеуроков . Более 300 уроков на данный момент уже отснята;

2. Обучение через радио канал Qazaq radiosy;

3. Обучение через почту. В Казахстане более 1000 населенных пунктов, где проживают 5-10 детей, школ нет. До этого ежедневно осуществлялся подвоз детей в опорные населенные пункты, где проходило их обучение. В такие населенные пункты обучающие материалы и задания будут направляться через почтовую связь и таким же образом планируется получать обратную связь.

В данный момент проблему с отсутствием необходимого оборудования у детей решают - находящиеся на балансе школ компьютеры передаются во временное пользование тем детям, у которых их нет. Начата работа по закупу более 80 тысяч компьютеров для дальнейшей передачи во временное пользование школьникам на период дистанционного обучения", - сказал министр.





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