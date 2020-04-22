Казахстанские вузы готовятся принимать экзамены и дипломные работы дистанционно

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки РК разработало Методические рекомендации по сдаче экзаменов и защите дипломных работ, передает Kazakhstan Today.

Согласно ГОСО, вузы самостоятельно определяют формы проведения экзаменов. Однако в условиях дистанционного обучения возникает потребность в методологической поддержке со стороны министерства. Для этого мы разработали пошаговый алгоритм, который ранее был обсужден со всеми вузами", - рассказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов.

По его словам, алгоритм основан на требованиях законодательства, приказа МОН по организации дистанционного обучения и рекомендациях ЮНЕСКО.

"Говоря об экзаменах, надо выделить две категории обучающихся: студентов 1,2,3 курсов и выпускников текущего года. Касательно первой категории студентов сложностей нет, они сдают сессию. Здесь предусмотрены 3 варианта: сдача экзамена в дистанционном формате; выставление оценки по дисциплине на основе текущих оценок; перенос экзамена на более поздний срок, с выставлением оценки "I" (Incomplete). Это позволит студентам сдать экзамен позже и защитит их от отчисления. Решение принимает каждый вуз сам в рамках академической самостоятельности", - сказал Дауленов.

Он отметил, что на сегодняшний день студентам уже выставлено 1,15 млн оценок за работы, выполненные в дистанционном формате.

Вторая категория студентов - это студенты выпускного курса. Защита дипломных работ остается. Если карантинные ограничения не снимутся, то работы будут защищаться дистанционно", - сказал вице-министр.

Он напомнил, что по дипломным работам согласно академическому календарю еще в феврале - марте должна была пройти предзащита.

Что касается комплексного экзамена, то здесь каждый вуз будет применять один из следующих вариантов: проведение комплексного экзамена в дистанционном формате; выставление суммативной оценки на основе оценок по базовым дисциплинам; перенос комплексного экзамена на более поздний срок (лето или осень). Таким образом, вузы могут сами отменить комплексные экзамены, не запрашивая на это разрешения министерства, выставляя итоговые оценки на основе суммативного оценивания", - подчеркнул Дауленов.

По данным МОН РК, в этом году экзамены будут сдавать 604 345 студентов, из них 142 435 приступят к итоговой аттестации.

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