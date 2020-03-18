Глава МОН разъяснил родителям, школьникам, студентам и педагогам вопросы образования на период ЧП

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов опубликовал информацию для школьников, студентов, педагогов и родителей в период пандемии, передает Kazakhstan Today.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять превентивные меры по защите населения от коронавирусной инфекции. В рамках исполнения поручения президента РК министерством проводится необходимая работа. МОН РК направило в организации образования приказ для исполнения, в котором даны поручения касательно деятельности организаций, взаимодействия педагогов и обучающихся, организации учебного процесса", - написал министр .

Он решил дополнительно разъяснить моменты, касающиеся образовательных учреждений.

Дошкольные учреждения работают в штатном режиме, при этом для детей обеспечивается свободное посещение. Норма по отчислению за пропуски на этот период не действует. Места за детьми, которые не будут ходить в детские сады, будут сохранены. Поэтому, если есть возможность оставлять ребенка дома под присмотром, рекомендуем воздержаться от посещения садика", - говорится в сообщении.

С 16 марта деятельность государственных организаций допобразования приостановлена. Это дворцы детей и юношества, музыкальные, художественные школы, школы искусств и так далее. Более того, исходя из сегодняшней ситуации, Комитет по охране прав детей МОН РК рекомендует родителям в этот период не водить детей и в частные центры развития, информирует Аймагамбетов.

С 16 марта по 5 апреля 2020 года для школьников установлены весенние каникулы. Учителя школ в этот период будут работать удаленно: методическую и подготовительную работу можно выполнять, находясь дома. Директорами школ будут приниматься акты по переводу педагогов на дистанционный режим с сохранением оплаты труда на таких же условиях и в таких же объёмах, как и в обычное каникулярное время. После завершения каникул, при необходимости, будут созданы условия для продолжения обучения школьников с использованием дистанционных технологий", - уточнили министр.

Отмечается, что в течение полутора месяцев работает группа, которая проводит работу по подготовке организаций среднего образования к возможному использованию дистанционных технологий. Сейчас проводится работа по заполнению необходимым контентом информационной системы, обучению педагогов, тестированию сервисов, технологий и так далее. Организационные работы должны завершиться до 5 апреля. У организаций образования есть несколько платформ и вариантов, по которым сейчас полным ходом идет работа.

С 16 марта студенты вузов и колледжей переходят на обучение на основе дистанционных образовательных технологий в соответствии с установленной учебной нагрузкой, рабочим учебным планом, программами и расписанием занятий. Для организации учебного процесса всем педагогам и студентам будет предоставлен доступ к электронным платформам. В качестве инструмента будут применены видеоуроки, самостоятельная и онлайн-работа, онлайн-курсы и так далее. В распоряжении МОН РК и учебных заведений есть несколько систем: "Bilimland", "Google Classroom", "MOODLE", "Univer", "Platonus", "Canvas", "Daryn.online" и др. Также открыла доступ к своим курсам платформа "Coursera", сервис "ZOOM", предоставил бесплатный доступ для проведения занятий", - сказано в сообщении главы МОН.

Аймагамбетов, для вузов использование таких технологий не является новостью. После принятия вышеуказанного приказа МОН РК часть вузов сразу же перешла на онлайн-формат обучения, так как вузы ранее использовали специальные технологии.

Больше озабоченности вызывает ТиПО, но и здесь многие колледжи уже имели опыт работы с соответствующими системами, другие активно подключаются. Большая работа проводится по наполнению контентом, загрузкой УМК, тестов, ЦОРов и так далее. Преподаватели колледжей и вузов, которые могут работать дистанционно, также должны выполнять свои трудовые обязанности в удаленном режиме. Соответствующая задача поставлена министром перед ректорами и директорами организаций образования", - говорится в сообщении.

Министерство также рассматривает вопросы относительно общежитий. В силу разных причин, связанных в первую очередь с недостаточным количеством проездных билетов и финансовыми вопросами, не все студенты могут уехать домой. В связи с этим иногородние студенты по желанию могут остаться в общежитиях, но должны находиться только в своих комнатах.

Курсы повышения квалификации педагогов будут проводиться в онлайн-формате. Часть курсов будет перенесена на второе полугодие текущего года.

Также перенесены сроки проведения IV этапа Республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, Национальной интеллектуальной олимпиады для сельских школ "Мын бала" и других конкурсов.

Кроме того, запрещается выезд обучающихся и воспитанников на международные спортивные, культурные, туристические мероприятия. Также введен запрет на проведение массовых мероприятий в организациях образования.

Организациям образования предоставлены методические рекомендации МОН РК по организации учебного процесса по всем уровням образования, по необходимости они будут обновляться.

По меньшей мере власти 15 стран приняли решение закрыть школы по всей стране, в 14 странах принято решение по закрытию школ в определенных регионах. Таким образом, закрытие школ затронуло Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку. В связи с этим на передний план выходит вопрос по обеспечению детей и студентов обучением и минимизации срывов учебного процесса. Это вызов и очень большая задача для нашей системы образования, которая благодаря вовлеченности педагогов, родителей, обучающихся и всего общества будет исполнена", - заключил глава МОН.

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