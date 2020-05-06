Госэкзамены и защита дипломных работ в колледжах Нур-Султана пройдут в режиме онлайн

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане прием госэкзамена и защита дипломной работы пройдут в режиме онлайн с применением технологий, которые позволяют отслеживать экран и поведение обучающегося, а также записывать весь экзамен на видео, передает Kazakhstan Today.

Промежуточная и итоговая аттестация, защита дипломных работ в колледжах осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом организации, сообщила на брифинге руководитель управления образования Нур-Султана Шолпан Кадырова. По её словам, экзаменационные вопросы заранее разрабатываются организацией образования и размещаются на портале дистанционного обучения для общего доступа, пишет официальный сайт акимата Нур-Султана.

Предварительная защита дипломной работы будет проходить в сроки согласно графику, разработанному организацией образования. Прием государственного экзамена и защита дипломной работы (проекта) обучающихся предусматривается в режиме онлайн с применением технологий онлайн-прокторинга, которые позволяют верифицировать обучающегося, отслеживать экран и поведение обучающегося, а также записывать весь экзамен на видео", - пояснила Кадырова.

Между тем во всех колледжах создан штаб по обеспечению своевременного оказания технической поддержки (оказание онлайн-консультаций) преподавателям, студентам и родителям.

Также сообщается, что, согласно правилам приема в организации технического и профессионального образования, прием документов в колледжи начнется с 20 июня до 25 августа. Документы можно предоставить в приемную комиссию колледжа в бумажном варианте или в электронном виде на сайте e.astana.kz.

Вступительные экзамены для поступающих будут проводиться в зависимости от выбранной специальности на базе колледжей. В случае продления санитарно-эпидемиологического режима в стране, о форме приема документов и проведения вступительных экзаменов абитуриентам будет сообщено дополнительно", - отметила Кадырова.

В текущем году выпускники будут сдавать ЕНТ без вопросов из программы четвертой четверти 11-го класса , то есть только с 5-го до 11-го класса трех четвертей", - отметила Кадырова.

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