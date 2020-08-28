Сельские учителя Карагандинской области пройдут стажировку в НИШ

Караганда. 26 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области стараются сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами. По меморандуму между областным акиматом и АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" в Каркаралинском районе реализуется пилотный проект "Сельская школа", сообщили в пресс-службе областного акимата.

О первых его результатах и планах на будущее рассказала председатель правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Куляш Шамшидинова на августовской конференции в режиме онлайн.

Цель проекта - определить потребности сельской школы и необходимую помощь. Эксперты изучили три основных направления - это преподавание и обучение, школьный климат и инфраструктура. В рамках проекта проведена работа по двум направлениям: повышение квалификации учителей и улучшение обеспечения оборудованием и литературой в соответствии с государственными стандартами. Проведено анкетирование педагогов, родителей и учащихся. Проанализировали результаты качества образования за последние пять лет", - сообщила спикер.

По её словам, с февраля 2020 года проведено 16 семинаров и более 400 методических мероприятий для учителей четырёх школ Каркаралинского района. Подготовлены аналитический материал и методические сборники.

Планируется продолжить обучение на курсах повышения квалификации педагогических работников до мая 2021 года.

127 работников четырёх школ Каркаралинского района пройдут стажировку на базе НИШ. В первую очередь это сотрудники администрации, преподаватели химии, физики, биологии, информатики, робототехники. В дальнейшем они будут проводить семинары и обучать коллег проведению практических и лабораторных работ, организации проектных работ с участием школьников. Будет проведено 101 методическое мероприятие", - сообщила Куляш Шамшидинова.

Специалисты НИШ также обследовали материально-техническое состояние сельских школ и дали рекомендации по улучшению их инфраструктуры.

Мы увидели: у нас сильные сельские школы. Просто нужна наша помощь и поддержка", - подчеркнула председатель правления АОО "НИШ".

Аким области Женис Касымбек отметил актуальность этого проекта.

Мы высоко ценим помощь НИШ. Специфика нашей области в большом количестве малокомплектных сельских школ. Каркаралинский опыт мы обязательно будем поэтапно вводить во всех сельских районах", - сказал глава области.

На августовской конференции рассказали ещё об одном проекте для сельских школьников - JasAgroSkills. Он направлен на повышение интереса к профессиям в сельском хозяйстве. Среди них такие востребованные специальности, как компьютерное земледелие, ландшафтный дизайн, флористика, гидропоника и аэропоника.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства