Глава МОН назвал цену академической честности: В этом году на ЕНТ в 100 раз чаще аннулировали результаты

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов подвел итоги ЕНТ-2020, передает Kazakhstan Today.

Министр создал на своей странице в Фейсбуке пост, в котором рассказал о всех нюансах проведения ЕНТ в этом году. Он отметил, что единое национальное тестирование в этом году было особенным.

Главное, мы постарались максимально обеспечить его прозрачность и справедливость. И теперь, когда завершен конкурс на присуждение государственных образовательных грантов, можно спокойно подвести итоги. В прошлом году мы приняли решение об ужесточении правил ЕНТ, чтобы обеспечить академическую честность. Так появилась новая норма об аннулировании результатов тестирования, если будут обнаружены запрещенные предметы, при этом неважно, успел тестируемый ими воспользоваться или нет. Даже сама попытка проноса этих предметов влекла недопуск на экзамен. Раньше при попытке пронести запрещенные предметы они просто изымались у абитуриентов, когда они проходили через металлоискатель, но при этом их все равно допускали до сдачи тестирования. Число таких нарушений доходило до 100-150 тысяч по всей стране. А если телефон обнаруживался во время экзамена, комиссии нужно было еще доказать, что тестируемый успел им воспользоваться. Все это приводило к снижению доверия к процессу проведения ЕНТ, и поэтому при составлении новых правил мы учли все эти моменты", - написал министр.

По его информации, в итоге число проноса запрещенных предметов на экзамен снизилось в 70 раз: в 2019 году было изъято 128 тысяч телефонов, в 2020 году - около 2500. Но при этом в 100 раз выросло количество фактов аннулирования результатов. За 128 тысяч фактов проноса запрещенных предметов в 2019 году были аннулированы результаты ЕНТ только у 24 абитуриентов, а в 2020 году - у всех 2500 человек, у которых были обнаружены запрещенные предметы.

Да, снизился и средний балл ЕНТ, и в процентном выражении намного снизилось число абитуриентов, набравших пороговый балл. Но это та цена, которую мы должны были заплатить за академическую честность. За слабую организацию работы и нарушение правил проведения процедуры было наказаны члены и руководители комиссий. Нам приходилось ежедневно вносить изменения в составы комиссий при пунктах проведения ЕНТ, заменять или отстранять от этой работы недобросовестных коллег. Более того, в нескольких пунктах мы были вынуждены и вовсе отменить и перенести тестирование на другие дни из-за открытых и наглых попыток организации массовых нарушений. Это было в ВКО и Туркестанской области. Тем не менее, благодаря общим усилиям, активному участию коллег из Комитета по обеспечению качества в сфере образования (КОКСОН) и Специальной мониторинговой группы (СМГ АПК) и всех коллег, помогавших организовать тестирование в таких непростых условиях, нам удалось обеспечить требуемый порядок", - поделился Аймагамбетов.

По его словам, несколько десятков абитуриентов были лишены грантов после просмотра видеопроцедуры сдачи тестирования за использование запрещенных предметов.

Все эти решения даются непросто, мы понимаем, что это совсем молодые ребята, но тем не менее важно обеспечить соблюдение правил и приучить всех выпускников рассчитывать только на свои силы. Результаты даже первого года уже вселяют оптимизм, уверен, что в следующем году будет совершенно иная картина. Коллегиально мы пришли к выводу о необходимости модернизации самой процедуры проведения ЕНТ. В век цифровизации недопустимо тратить 1,5 млрд тенге на обеспечение участия в составах комиссий нескольких тысяч человек, тем более что это не дает должного эффекта. Поэтому процедура поэтапно перейдет в электронный формат с обеспечением современной системой прокторинга и видеонаблюдения", - проинформировал министр.

Он также отметил, что большую критику вызывает и содержание вопросов в тестах.

Несмотря на то, что в последние годы проводилась работа по обновлению базы тестов, тем не менее, часть вопросов все еще нацелена на зазубривание и запоминание фактов, причем не самых важных. И от этого теряется важность самого процесса обучения. Во главу угла должны быть поставлены критическое мышление и функциональная грамотность, а не автоматическое воспроизведение заученной информации. Нам предстоит решить вопрос по полному обновлению базы тестов по примеру западных SAT и PISA, когда оценивается функциональная грамотность и умение применять знания на практике. И это должны быть вопросы совершенно другого характера, которые невозможно зазубрить, а соответственно, и списать ответы. После того как мы разделили ЕНТ на выпускные экзамены в школах и вступительные экзамены в вузы, появилась возможность рассмотреть вопросы по изменению подходов к оцениванию необходимых компетенций, так как ЕНТ - это оценивание не того, что он учил в школе, а готовности обучаться по выбранной специальности в вузе. Правильные и понятные вопросы. Это большая и очень серьезная работа, которую предстоит осуществить в ближайшие годы. Безусловно, все эти меры будут заранее обсуждены с экспертами и педагогами на основе научных данных. И только после этого будет принято окончательное решение", - резюмировал министр.

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