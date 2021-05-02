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НУР-СУЛТАН. 1 МАЯ - В Казахстане утвердили список зарубежных вузов для обучения по программе "Болашак", в который вошли 207 высших учебных заведений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

приложении к приказу министра образования и науки РК "О некоторых мерах по реализации международной стипендии "Болашак" сообщается, что в этот список попали вузы, которые входят в три международных рейтинга и занимают одну из первых 250 позиций как минимум в двух из них.

Учитывался мировой рейтинг лучших университетов мира Квакарелли Саймондс (QS World UniversityRankings), академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities), рейтинг лучших университетов мира по версии издания Таймс (Times Higher Education World University Rankings)", - говорится в документе.

В списке оказались университеты Кембриджа, Оксфорда, Вены, Гарварда, Университет Джонса Хопкинса.

Прием документов претендентов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" начнется 4 мая и продлится до 28 октября. Конкурс пройдёт с 1 июня по 30 ноября.

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