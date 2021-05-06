В акимате Алматы рассказали, как будет проходить ЕНТ

АЛМАТЫ. 5 МАЯ - Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с руководителем городского управления образования Л. Жылкыбаевой и главным государственным санитарным врачом города, руководителем территориального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ж. Бекшиным в онлайн-формате провел совещание по вопросам организации ЕНТ, которое будет проходить в мегаполисе с 6 мая по 30 июня текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участники совещания отметили, что на фоне нахождения Алматы в "красной" зоне по эпидемиологической ситуации главная цель - обеспечить безопасность проведения ЕНТ, не допуская заражения коронавирусной инфекцией.

В целях исключения необходимости посещения мест общественного скопления прием заявлений выпускников для участия в едином национальном тестировании осуществляется посредством online-регистрации на сайте http://app.testcenter.kz.

По данным управления образования Алматы, в текущем учебном году в организациях среднего образования города завершают обучение 11 337 выпускников (10 560 человек из государственных и 777 человек из частных школ).

Тестирование состоит из 5 предметов (история Казахстана, грамотность чтения, математическая грамотность, 2 профильных предмета по выбору). Общая продолжительность ЕНТ с учетом апелляции - 4 часа 30 минут (270 минут).

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля завершено лабораторно-инструментальное исследование в помещениях проведения тестирования. В пункте проведения ЕНТ проведены подготовительные работы: уборка прилегающей территории, внутренних помещений, ревизия осветительных приборов, вентиляционной системы, подготовка медицинского пункта. Имеются условия для соблюдения личной гигиены учащихся и персонала. Организован питьевой режим, учащиеся обеспечиваются бутилированной водой объемом 0,5 литра, а также дополнительно устанавливаются диспенсеры с водой. Для медицинского обслуживания учащихся задействован медицинский пункт, оснащенный оборудованием и медикаментами для оказания первой медицинской помощи, а также предусматривается привлечение дежурной бригады скорой медицинской помощи, врачей территориальных поликлиник.

При проведении ЕНТ будет обеспечено следующее:

- обеспечение места проведения ЕНТ санитайзерами, тепловизорами, дезинфицирующими растворами и ковриками для обуви, бактерицидными лампами, рециркуляторами воздуха, урнами для использованных масок с их последующей утилизацией;

- функционирование в аудиториях кондиционеров, настенных часов; камер видеонаблюдения; видеорегистраторов;

- для исключения скопления людей будет обеспечено соблюдение социальной дистанции (не менее 1 метра) с помощью разметок перед входом и внутри здания, в том числе в зонах пропуска и ожидания;

- обеспечение масочного режима (участникам ЕНТ, пришедшим без средств защиты, будут предоставлены маски);

- дезинфекция пункта проведения ЕНТ и зоны ожидания вблизи пункта тестирования;

- организация медицинского обслуживания в пункте проведения ЕНТ и обеспечение работы медицинского пункта (также будет развернут временный мобильный прививочный пункт для вакцинации желающих против COVID-19);

- организация дежурства для поддержания общественного правопорядка и обеспечения противопожарной безопасности.

Следует отметить, что в помещения проведения ЕНТ не допускаются родители, учителя и другие лица в целях недопущения скопления людей. Призываем лиц группы риска, а также пожилых старше 65 лет не сопровождать участников ЕНТ, отметили в акимате.

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