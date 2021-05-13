МОН: Школы не будут проверять экзаменационные работы претендентов на "Алтын белгі"

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - По итогам текущего учебного года в Казахстане на знак "Алтын белгі" претендуют 9822 отличника учебы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Экзаменационную работу претендентов на знак "Алтын белгi" будут рассматривать комиссии при управлениях образования. Школы не смогут, как раньше, самостоятельно формировать список отличников учебы. Комиссия после проверки экзаменационных работ будет направлять результаты в организации образования, и после этого приказом директора школы будет утверждаться список обладателей нагрудного знака", - сообщили в Министерстве образования и науки РК.

Всего в 2020-2021 учебном году на знак "Алтын белгі" претендуют 9822 отличника учебы.

Раньше школа и отделы образования сами проверяли работу претендентов и самостоятельно принимали решение о вручении знака. А теперь, как в советское время, экзаменационные работы будут проверяться комиссией при управлении образования области или города республиканского значения. В составы комиссий входят квалифицированные, опытные педагоги-предметники. Только после этого школа утвердит список отличников учебы", - отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

По ее словам, в этом году государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов пройдут с 1 по 10 июня . Заключительное заседание каждой из комиссий, на котором будут подведены итоги работы и утверждены списки обладателей "Алтын белгі", пройдет не позднее 12 июня текущего года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства