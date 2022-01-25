Более ста тысяч детей Акмолинской области посещают кружки и секции

КОКШЕТАУ. 24 ЯНВАРЯ - По информации управления образования Акмолинской области, в регионе ежегодно увеличивается количество организаций дополнительного образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Развитие творческих навыков - один из немаловажных факторов в жизни подрастающего поколения. Возможность внеурочного посещения каждым ребенком кружков и секций всегда находится на контроле руководства области, отметили в управлении внутренней политики региона.

Всего 106 871 учащийся в области охвачен дополнительным образованием. 20 453 ребенка занимаются кружковой деятельностью в 51 организации - центрах внешкольной работы, домах творчества и т. д., 86 418 посещают кружки и секции при школах", - поделились в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что занятия для детей не прекращались и во время зимних каникул.

В соответствии с концепцией о зимних каникулах управлением составлен план работы с учетом восьми направлений воспитательной работы и эпидемиологической ситуации в области. В период каникул организации дополнительного образования проводили с детьми конкурсы, турниры, интеллектуальные игры, такие как "Кыскы киял", кыскы арт-челлендж "Кыскы вернисаж", "Суретшілер шыгармаларындагы кыс", "Ертегіде конакта", квест-игры на свежем воздухе и различные формы работ в онлайн формате", - рассказали в управлении.

Кроме того, продолжена работа по проекту "Читающая нация" в школах Ерейментауского и Буландинского районов Кокшетау, а также города Степногорска.

В штатном режиме продолжается работа самого крупного объекта - ГКП на ПХВ "БолашаК сарайы" в Кокшетау, где на ежедневной основе в 111 кружках и секциях занимаются более 3000 детей.

Мы всегда рады новым воспитанникам, стараемся им помочь в раскрытии потенциала и саморазвитии. За небольшой период деятельности наши ученики стали победителями в различных конкурсах и соревнованиях", - отметила директор Айнагуль Балташева.

В УВП добавили, что в регионе в 552 общеобразовательных школах получают знания 133 103 ученика.