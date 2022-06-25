Это прямая компетенция местных органов - Аймагамбетов о миллиардной задолженности учителям

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Выплаты учителям - это прямая компетенция местных исполнительных органов, заявил глава Министерства просвещения РК Асхат Аймагамбетов в ответ на критику депутата Юлии Кучинской о том, что учителям задерживают выплаты отпускных и оздоровительных пособий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Все выплаты учителям, воспитателям садов Минпросвещения не делает. Поэтому говорить о том, что республиканский центральный орган напрямую задолжал деньги учителям, абсолютно некорректно. Я не знаю, какие преследуются цели, когда, зная ситуацию с разделением компетенций, идут такие разговоры. Все давно утверждено во всех документах", - цитирует Sputnik главу Минпросвещения.
По его словам, ведомство выполняет контролирующие функции. Мониторинг показал, что в ряде регионов произошли задержки выплат.
Задержка произошла не во всех регионах. Были проблемы с выплатами лишь в некоторых. Если бы проблемы были везде, то можно было бы говорить о проблеме центрального органа. Мы обнаружили и выявили сумму у местных органов. Деньги на выплаты учителям у них имеются, но в связи с тем, что были процедуры передвижек и другие процедуры по бюджету, случилась задержка. Сейчас выплаты идут, на вчерашний день осталось 8 млрд тенге. Мы контролируем проблему. Причина в бюджетных процедурах", - рассказал Аймагамбетов.
Напомним, 22 июня депутат мажилиса Юлия Кучинская потребовала у министра просвещения Асхата Аймагамбетова в кратчайшие сроки решить проблему с долгами по зарплате, а также с отпускными и оздоровительными пособиями для учителей. Она заявила, что задолженность по отпускным и по выплатам на оздоровление составила порядка 30 млрд тенге.
Напомним, вопрос задолженности подняла вчера на заседании мажилиса депутат от партии AMANAT Юлия Кучинская. По ее словам, последние несколько дней в адрес депутатов поступают многочисленные обращения от учителей казахстанских школ с просьбой оказать содействие в решении вопроса выплаты долгов по заработной плате, отпускным и оздоровительным пособиям.
В этот же день партия AMANAT заявила, что проконтролирует выплату отпускных учителям школ.