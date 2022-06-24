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Партия AMANAT проконтролирует выплату отпускных учителям школ

23.06.2022, 20:45 7736
Партия AMANAT проконтролирует выплату отпускных учителям школ
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Вопрос задолженности перед учителями школ по отпускным и пособиям был рассмотрен сегодня на внеочередном заседании Республиканского общественного совета по вопросам образования и здравоохранения при партии AMANAT, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отметил секретарь партии Жигер Калиев, данная ситуация нивелирует все усилия государства, направленные на поддержку педагогов, сообщает пресс-служба партии.
 

В адрес депутатов фракции AMANAT в мажилисе и в общественные приемные партии в регионах поступали многочисленные обращения от школьных учителей по фактам неполных и несвоевременных выплат отпускных и пособий. Более 30% членов партии - представители сферы образования. Поэтому сегодня мы пригласили на партийную площадку представителей заинтересованных министерств и по видео-конференц-связи подключили все регионы", - отметил Жигер Калиев. 

 
В свою очередь заместитель председатель совета, депутат мажилиса от партии AMANAT Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что развитие сферы образования является одним из основных приоритетов партии.
 

Нынешний, постпандемийный учебный год был очень сложным, и подобное отношение к учителям неприемлемо. В Совет должна быть предоставлена информация о том, в каких конкретно школах какие педагоги не получили выплаты, а до 30 июня текущего года все задолженности должны быть погашены", - сказала Жулдыз Сулейменова.

 
По словам вице-министра просвещения РК Гани Бейсембаева, проблема возникала из-за неправильного планирования бюджета местными исполнительными органами. 
 

На сегодняшний день регионы проинформировали, что выплата осуществлена уже на 92,5%. В ближайшее время все учителя получат положенные средства", - заверил вице-министр.

 
Однако представители местных исполнительных органов подчеркнули, что выплаты производятся за счет внутренних перераспределений средств и в конце года большинство столкнется с дефицитом бюджета. 
 
Депутат мажилиса, член фракции AMANAT Юлия Кучинская считает, что необходимо смотреть в корень проблемы и решать ее системно.
 

Сегодня регионы в очередной раз заставили найти эти деньги, чтобы оперативно эту дыру залатать. Но давайте спрашивать у регионов, откуда они эти деньги взяли, будет какая-то экономия местного бюджета? Завтра опять у нас местные исполнительные органы будут виноваты, и все эти механизмы приведут просто клубочком от одной проблемы к другой. Я понимаю, что в этой ситуации Министерство просвещения хочет быть хорошим, но говорить о том, что это недоработали местные исполнительные органы, по крайней мере некорректно. Допущенные просчеты и нежелание признать проблему министерством привели к хроническому дефициту бюджетных средств", - добавила народный избранник.

 
Ранее депутат мажилиса в ходе заседания палаты сообщила, что долги государства по отпускным и выплатам на оздоровление для казахстанских учителей составили около 30 млрд тенге. 
 

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Министры обороны РК и РФ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

23.06.2022, 21:27 6421
Фото: МО РК
МОСКВА. 23 ИЮНЯ - В рамках заседания совета министров обороны государств - участников СНГ глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи были обсуждены аспекты текущего состояния двустороннего сотрудничества Казахстана и России в военной области, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Состоялся обстоятельный диалог по вопросам подготовки кадров, проведению совместных мероприятий боевой подготовки, военно-технического сотрудничества. Стороны обменялись мнением в отношении вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе.
 

Токаев: профессиональных провокаторов нужно выводить на чистую воду

23.06.2022, 20:51 7286
Токаев: профессиональных провокаторов нужно выводить на чистую воду
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественного собрания, посвященного 30-летию образования казахстанской полиции, высказался о попытках дестабилизировать обстановку в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы государства, сейчас активисты заявляют о желании создавать политические партии и движения, высказывают различные мнения и точки зрения по актуальным вопросам внутренней и внешней политики, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Это в значительной мере закономерный процесс, отражающий зрелость гражданского общества. Тем не менее крайне важно, чтобы все действия гражданских активистов, в том числе протестные акции, строго соотносились с действующим законодательством и здравым смыслом", - подчеркнул глава государства. 

 
Президент подчеркнул, что те, кто считают, что вправе нарушать закон, совершать противоправные действия, в том числе направленные против человеческого достоинства полицейских, их профессиональной чести, будут привлекаться к ответственности согласно законодательству. 
 

Профессиональных провокаторов, действующих против национальных интересов Казахстана, в интересах противников нашего государства, нужно выводить на чистую воду", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Он напомнил, что чуждые Казахстану идеологии вызывают опасность в обществе. 
 

В социальных сетях появилось много разных групп, призывающих к попиранию норм и устоев закона. Для пресечения их деятельности необходимо проведение совместных мер с компетентными органами, а также тесное взаимодействие с неправительственными организациями", - отметил глава государства.

 

Минэкологии разрабатывает новый Водный кодекс

23.06.2022, 19:52 8506
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - В соответствии с поручением президента РК по итогам расширенного заседания правительства от 8 февраля 2022 года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов ведет разработку нового Водного кодекса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно статье 82 Предпринимательского кодекса и пункту 8 правил проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов и (или) требований, утвержденных приказом министра национальной экономики РК от 30 ноября 2015 года № 748, министерством разработана аналитическая форма анализа регуляторного воздействия по введению надзора в области охраны и использования водного фонда", - сообщает пресс-служба Минэкологии.

 
В соответствии с пунктом 20 правил Министерство экологии извещает, что аналитическая форма 11 июля 2022 года будет размещена на портале "Открытые НПА" для проведения общественных обсуждений.
 
17 июня в ходе парламентских слушаний в мажилисе участники обсудили проблемы растущего дефицита воды. В своем выступлении министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Беркешев отметил, что с каждым годом из-за растущего дефицита воды обеспечение потребностей населения в воде и удовлетворение нужд отраслей экономики становится все более сложной задачей.
 

В новой области Жетысу планируется развивать туристскую отрасль - Исабаев

23.06.2022, 18:44 10146
В новой области Жетысу планируется развивать туристскую отрасль - Исабаев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Аким области Жетысу Бейбит Исабаев проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о перспективах развития региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, особое внимание будет уделено сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающему сектору. Наряду с этим планируется реализация 24 проектов в сфере обрабатывающей промышленности, добыче и переработке минерального сырья на общую сумму 730,3 млрд тенге с созданием 3440 рабочих мест.
 
Аким также отметил, что для развития экономики региона большой потенциал имеет туристская отрасль. На сегодняшний день ведется работа по расширению инфраструктуры побережья озера Алаколь, а также по строительству дороги к озеру Балхаш.
 
На встрече президент указал на важность повышения благосостояния жителей области и обратил внимание акима на необходимость решения ряда актуальных проблем. В их число входят реконструкция ирригационных систем для увеличения орошаемых площадей, увеличение объема строительства доступного жилья, ремонт дорог, газификация населенных пунктов региона, развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, решение проблемы дефицита педагогических и медицинских кадров в области.
 
Глава государства поручил Бейбиту Исабаеву принять эффективные меры по решению насущных проблем граждан и дальнейшему социально-экономическому развитию региона Жетысу.
 

Назначен глава Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК

23.06.2022, 17:55 11076
Назначен глава Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Приказом министра информации и общественного развития РК Кайрат Баймульдинов назначен на должность председателя Комитета по делам молодежи и семьи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кайрат Баймульдинов родился в 1983 году в Карагандинской области. 
 
Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, Карагандинский институт актуального образования "Болашак".
 
Трудовую деятельность начал в 2004 журналистом региональной газеты.
 
В 2004-2005 годах работал учителем средней школы № 23 города Караганды.
 
В 2005 году работал главным специалистом отдела внутренней политики Караганды.
 
С 2005 по 2007 годы - ведущий специалист департамента внутренней политики Карагандинской области.
 
С 2007 по 2008 годы - ведущий, главный специалист, эксперт в структуре Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
 
В 2008-2012 годах - главный эксперт, главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК.
 
В 2012-2013 годах - главный консультант Службы центральных коммуникаций канцелярии премьер-министра РК.
 
В 2013-2014 годах - главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК.
 
В 2014-2015 годах - заведующий сектором медиапланирования и связей с общественностью информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК.
 
В 2017-2018 годах - руководитель управления анализа и планирования Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК.
 
С 2018-2020 годы занимал руководящие должности в структуре Министерства информации и общественного развития РК.
 
С августа 2020 года занимал должность заместителя председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК.
 

Аким Жезказгана ушел в отставку

23.06.2022, 15:46 13411
Аким Жезказгана ушел в отставку
Фото: Instagram/akimatzhez
ЖЕЗКАЗГАН. 23 ИЮНЯ - Аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров подал в отставку в связи с переходом на другую работу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В должности главы города Абсаттаров проработал с 14 августа 2020 года. 
 
На церемонии проводов аким Улытауской области Берик Абдигалиулы и его коллеги выразили благодарность экс-руководителю Жезказгана, сообщается в Instagram-паблике акимата.

Абсаттаров выразил надежду, что теперь, когда Жезказган стал центром новой области, у него появятся новые возможности. 

Кто станет новым акимом города, пока неизвестно.
 
Ранее о намерении покинуть пост заявил аким Петропавловска Булат Жумабеков.
 

Повысить с 1 октября зарплату следователям и оперативникам пообещал Токаев

23.06.2022, 15:29 14136
Фото: telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Оплата труда сотрудников оперативно-следственных служб будет увеличена с 1 октября этого года, сообщил сегодня на торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Акимы наделены правом устанавливать 30% надбавки службам, содержащимся за счет местных бюджетов. Кроме того, по моему распоряжению с 1 октября этого года будет увеличена оплата труда сотрудников оперативно-следственных служб. Мы продолжим принимать комплексные меры по повышению правовой и социальной защищенности полицейских", - сказал глава государства.

 
Он подчеркнул, что работа полицейских - опасная профессия, зачастую сопряженная с риском для жизни и здоровья. За годы независимости при исполнении служебного долга погибли 815 сотрудников, более четырех с половиной тысяч получили ранения. 
 

Важно, чтобы работа в правоохранительных органах была привлекательной и престижной для молодежи, пользовалась признанием и уважением в обществе", - заметил президент. 

 
Вместе с тем, по его словам, в последнее время участились жалобы на злоупотребления полномочиями со стороны правоохранительных органов. Так, в мае на встрече с представителями отечественного бизнеса многие из них высказались об излишней жесткости в отношении предпринимателей.
 
Глава государства также указал на наличие большого количества негативных отзывов в адрес службы экономических расследований в регионах. Сотрудники МВД тоже замечены в противоправных действиях. В ряде случаев речь идет о коррупционных действиях.
 

Это сильно портит репутацию всей правоохранительной системы. Агентству финансового мониторинга следует направить усилия на факты мошенничества, строительства финансовых пирамид, незаконного вывода капитала и ресурсов за рубеж. АФМ должен стать основным государственным органом по борьбе с теневой экономикой. Нам нужно сформировать высокую правовую культуру в обществе и стойкий иммунитет к любым проявлениям коррупции и беззакония", - считает Токаев.

 
В числе приоритетных задач государства он также назвал защиту женщин и детей от насилия.
 

В МВД восстановлен штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия. По моему поручению в этом году созданы центры оказания комплексной помощи женщинам и детям. В настоящее время центры работают в пилотном режиме. Здесь оказывается психологическая, правовая и медицинская помощь пострадавшим от насилия, а также проводятся соответствующие экспертизы. Работа этих центров эффективна. Поэтому необходимо создавать их по всей стране с максимальным охватом нуждающихся в помощи. Поручаю это правительству и акимам", - отметил Токаев.


 

Кожаниязов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

23.06.2022, 10:48 17111
Кожаниязов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Серик Кожаниязов  освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Серик Кожаниязов родился в 1965 году в городе Кызылорде.

Окончил Кузбасский политехнический институт, Евразийский национальный университет имени Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом ремонтно-механического завода.

В разные годы работал в частном секторе.

В 2001-2005 годы - заведующий отделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области.

В 2005-2007 годы - директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

В 2007-2008 годы - аким города Кызылорды.

В 2008-2014 годы трудился на разных должностях в канцелярии премьер-министра РК.

В 2014-2019 годы - заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель президента РК на комплексе «Байконур».

С 2019 года по январь 2021 года работал государственным инспектором администрации президента РК.

С января 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 

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