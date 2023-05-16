В Алматы бесплатными секциями и кружками охвачено более 65 тысяч детей

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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году акимат Алматы выделил для реализации программы подушевого финансирования 16,2 млрд тенге, рассчитанных на 65 739 ваучеров, из них 30 495 - на спортивные секции, 35 244 - на творческие кружки. Об этом сообщили в пресс-службе DamuBala.





Это максимальный объем бюджетных средств, выделенных для посещения детьми бесплатных секций и кружков среди городов и областей страны. К примеру, в городе Астане выделено 6,5 млрд тенге, в городе Шымкенте - 5,7 млрд, в Кызылординской области - 4,3 млрд и т.д.", - отметили в пресс-службе.





Сообщается, что в связи с подтверждением данных родителей посредством электронной цифровой подписи (подпункт 12 статьи 1 закона Республики Казахстан "Об электронных документах и электронной цифровой подписи"), а также интеграцией с государственными базами данных при переходе на новую платформу DamuBala высвободилось 22 781 место. Таким образом, количество активных ваучеров с прошлого года составляет 42 958, высвободившихся - 22 781, общее число выдаваемых ваучеров - 65 739.





В целях распределения высвобожденных 22 781 места 3 и 10 мая текущего года осуществлен прием заявок на постановку в очередь в системе DamuBala. В итоге сформирована очередь из 55 889 заявок при уже активных 42 958 ваучерах. 12 мая начата процедура выдачи свободного 22 781 ваучера. Ваучеры выдаются в пределах утвержденного объема финансирования.





Поскольку количество претендентов в очереди после выдачи ваучеров будет составлять 33 108, что значительно превышает объем средств, предусмотренных в бюджете, в 00.00 часов 13 мая, руководствуясь подпунктом 2) пункта 3 Правил размещения государственных творческого и спортивного заказов для детей и юношества и их функционирования, утвержденных приказами министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 120 и 122, на онлайн-платформе DamuBala постановка на очередь завершена. В дальнейшем распределение мест в творческие кружки и спортивные секции среди очередников будет продолжаться по мере высвобождения мест. Уведомление об этом будет предоставляться своевременно", - пояснили в DamuBala.





Отмечается, что высвобождение мест производится по следующим причинам: переезд в другой город, отчисление ребенка из кружка или секций, отказ от ваучера, отсутствие ребенка по болезни и т.д.





Напоминаем, что все родители детей, имеющие уведомление о получении ваучера, до его активации имеют право на бесплатное посещение секции или кружка до двух раз в течение 10 дней.





За эти 10 дней согласно нормативно-правовым актам необходимо подписать с поставщиком договор об оказании услуг и предоставить полный пакет документов для активации ваучера. Он включает в себя:



