Абитуриенты из многодетных и малообеспеченных семей столицы получат 165 дополнительных грантов на обучение

Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - С 5 по 10 августа 2019 года в Нур-Султане стартует прием документов для участия в конкурсе на присуждение 165 дополнительных образовательных грантов, передает Kazakhstan Today.

Данные гранты выделены по инициативе Министерства образования и науки РК и предназначены для выпускников школ города Нур-Султана (только категория многодетных семей и получателей АСП). Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования необходимо подать в приемную комиссию выбранного вами учебного заведения следующие документы: заявление на бланке установленного образца; документ об образовании (подлинник при подаче документов в приемную комиссию); сертификат ЕНТ (за июнь 2019 года); медицинская справка по форме 086-У; копия документа, удостоверяющего личность; документы, подтверждающие статус детей из числа многодетных семей и получателей адресной социальной помощи", - сообщили в управлении образования столицы.

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