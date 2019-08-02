Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов, передает Kazakhstan Today.

Со списком обладателей грантов можно ознакомиться по этой ссылке

Напомним, в этом году образовательные гранты присуждены по группам образовательных программ . Это означает, что при зачислении в вуз поступающий выбирает конкретную образовательную программу для дальнейшего обучения.

Как пишет Kazpravda.kz , процедура присуждения грантов полностью автоматизирована и осуществляется посредством информационной системы, благодаря чему полностью исключен человеческий фактор. Комиссия, в составе которой были представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", совета ректоров, средств массовой информации, молодежного крыла "Жас Отан", Альянса студентов, неправительственных организации, проектного офиса "ADAL BILIM" контролировала все процессы.

При этом уже третий год обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам, победители международных и республиканских научных конкурсов, победители международных и республиканских спортивных соревнований имеют преимущественное право только при равенстве баллов ЕНТ. В других случаях они участвуют в конкурсе грантов на равных условиях.

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