МОН ввело ряд новшеств при сдаче ЕНТ в текущем году

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - В текущем году в целях совершенствования проведения Единого национального тестирования внесен ряд изменений. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

Первое. С этого года ЕНТ проводится 4 раза в год для желающих обучаться на платной основе. Это позволило снизить психологическую нагрузку на школьников и подготовиться к июньскому ЕНТ", - сообщил глава МОН.

Второе новшество, по его словам, касается выпускников колледжей, которых освободили от сдачи ЕНТ при поступлении в вуз по своему профилю на платное обучение, пишет портал primeminister.kz

Третье. Лица, имеющие международные сертификаты и подтверждающие владение иностранным языком, освобождаются от тестирования по предмету "Иностранный язык". Им автоматически присуждается максимальный балл (40). Среди участников ЕНТ таких детей - 708", - сказал Аймагамбетов.

Кроме того, каждому поступающему вместе с сертификатом ЕНТ будет выдан информационный лист.

В нем будут указаны перечень групп образовательных программ, количество выделяемых грантов в текущем году и результаты конкурса прошлого года. Это позволит выпускнику сделать правильный и осознанный выбор своей будущей профессии", - отметил министр.

Пятое новшество - в этом году образовательные гранты будут присуждаться по группам образовательных программ. При зачислении в вуз поступающий выбирает конкретную образовательную программу для дальнейшего обучения.

В целом же, по словам Аймагамбетова, формат ЕНТ не изменился. Для контроля за соблюдением технологии проведения ЕНТ в регионы уже направлены представители МОН РК. Материалы тестирования доставлены в регионы в режиме секретности. Созданы Республиканская апелляционная комиссия и апелляционная комиссия в каждом пункте проведения ЕНТ.

Все аудитории на 100% оснащены устройствами подавления сотовой связи и видеокамерами. В пунктах проведения ЕНТ установлены мониторы с видеотрансляцией. Для оперативного обмена информацией работают call-центры Министерства образования и науки и Национального центра тестирования", - заключил министр.





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