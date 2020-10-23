Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов высказался о приватизации вузов по итогам заседания Национального общественного совета, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время государственные вузы стали некоммерческим акционерным обществом. После смены структуры возникло подозрение, что эти университеты можно продать частным. Президент реально высказался о том, что государственные вузы не будут продаваться. Это очень важно", - написал Аймагамбетов в Facebook .

По словам главы МОН, в госвузах учатся 40% студентов страны и работают более 35 тысяч учителей и сотрудников. Большинство из них были созданы в 30-40 годы прошлого века и исторически являются главными отраслевыми университетами страны.

Аль-Фараби КазНУ, Сатбаевский университет (К. Университет Сатбаева) и КазНПУ имени Абая опережают образовательную систему, научный и инновационный потенциал", - подчеркнул министр.

Он отметил, что государство также поддерживает частный сектор в сфере высшего образования, так как 50% университетов являются частными.

Фактически приватизация государственных вузов может нанести необычный ущерб целостности отечественной системы образования, научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также нанести нарушение имущественных комплексов вузов. Так, согласно поручению президента, государственные университеты не будут приватизированы как переданы некоммерческим акционерным обществам и остаются в госимуществе. При этом они гораздо более свободны, публично отчитываются и работают так же открыто, как и они", - добавил глава МОН.

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