17.01.2025, 11:09 4946
Благотворительную школу закрыли в Таразе за многочисленные нарушения
Благотворительное учреждение работало без соответствующей лицензии
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Тараз. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Благотворительную школу "Байдибек" закрыли в Таразе за работу без соответствующей лицензии и другие серьезные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что школа работала без лицензии с 2023 года.
В этом учреждении обучались 36 детей, в отношении которых были допущены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических, миграционных, пожарно-технических, трудовых и архитектурно-строительных норм", - рассказали в прокуратуре.
По данному факту прокурор города Тараз подал иск в специализированный экономический суд Жамбылской области с требованием об отмене регистрации юридического лица.
В октябре 2024 года специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области вынес решение о прекращении деятельности, ликвидации и снятии с учетной регистрации данного учреждения", - сообщает ведомство.
Решение суда вступило в законную силу.
В прокуратуре предупредили, что создание юридического лица и осуществление образовательной деятельности без соответствующего разрешения является незаконным.
Ранее сообщалось, что в частных школах Казахстана, которые получают подушевое финансирование от государства, в результате проверки выявили более 5 тыс. нарушений пожарной безопасности.
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14.01.2025, 15:27 19151
Профессиональное и техническое образование: количество бесплатных мест в колледжах увеличат до 153 тысяч
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Количество бесплатных мест по обучению техническим и профессиональным востребованным специальностям в этом году составит 153 тысячи, что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
70% госзаказа направят на технические специальности, включая машиностроение, транспорт, энергетику, IT, строительство и др, подчеркнули в ведомстве.
Главный приоритет - подготовка конкурентоспособных специалистов, полное обеспечение образовательных учреждений современным материально-техническим оснащением, повышение квалификации педагогов. Сейчас проводится комплексная работа по трансформации профтехобразования, включающая увеличение объема госзаказа на подготовку кадров, внедрение лучших международных практик в образовательные программы, проведение чемпионатов профессионального мастерства. Также запланировано активное привлечение бизнес-структур и инвесторов для развития системы дуального обучения и подготовки специалистов на основе целевого заказа предприятий", - отметил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.
В настоящее время шефство над колледжами взяли 518 предприятий, их количество планируется довести до 4 тыс.
Совместно с работодателями с учетом требования профстандартов, ГОСО и стандартов WorldSkills разработано около 8 тыс. образовательных программ. В этом году колледжи и работодатели разработают более 2 тыс. образовательных программ, на производственной базе пройдут стажировку 2 тыс. педагогов", - добавили в Минпросвещения.
Напомним, 2025 год объявлен главой государства Годом рабочих профессий. В связи с этим в Казахстане увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования. Средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента, составит в среднем 912 тыс. тенге.
Также получить профессию можно на платформе профессионального обучения Skills Enbek, на которой зарегистрировано почти 500 тыс. казахстанцев.
Кроме того, в рамках Года рабочих профессий в Актау пройдет первый чемпионат профессионального мастерства TurkісSkills.
08.01.2025, 21:26 40026
В Казахстане дан старт трансформации технического и профессионального образования
Фото: Минпросвещения РК
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Правительством утвержден Республиканский план по проведению Года рабочих профессий, а также Министерством принята Дорожная карта трансформации технического и профессионального образования на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.
Во всех регионах страны разработаны планы проведения Года рабочих профессии, включающие меры по повышению престижа рабочих профессий, качества подготовки кадров, расширения взаимодействия с работодателями", - говорится в сообщении ведомства.
На сегодня в Казахстане система профтехобразования включает 772 действующих колледжа, в которых обучаются 565 тыс. студентов. Объем госзаказа по итогам 2024 года в техническом и профессиональном образовании составил 143 тыс. мест. Стипендия студентов повысилась в 2 раза.
Реформа профориентационной работы позволит школьникам узнать о новых требованиях на рынке труда, оценить карьерные перспективы в конкретных отраслях экономики, сделать правильный выбор профессии. Будет усилена профориентационная служба в школах, которая полностью охватит профессиональную диагностику учащихся. А также внедрен опыт обучения старшеклассников практическим навыкам и первой рабочей профессии на базе колледжей", - подчеркнул министр просвещения РК Гани Бейсембаев.
Государством принят новый норматив подушевого финансирования колледжей. Средний размер средств, выделяемых на обучение одного студента, составляет 437 тыс. тенге, а с нового учебного года для колледжей достигших конкретных показателей повысится более чем в 2 раза и составит 912 тыс. тенге в среднем.
Запланировано активное привлечение бизнес-структур и инвесторов для развития системы дуального обучения и подготовки специалистов на основе целевого заказа предприятий.
В настоящее время шефство над колледжами оказывают 518 предприятий, их количество планируется довести до 4 тыс. С учетом требования профстандартов, ГОСО и стандартов WorldSkills разработано около 8 тыс. образовательных программ. В этом году колледжи и их работодатели разрабатывают более 2 тыс. образовательных программ, на производственной базе пройдут стажировку 1,5 тыс. педагогов.
Трансформация системы профтехобразования включает интернационализацию 10 колледжей Казахстана. Обмен опытом с зарубежными колледжами позволит студентам совершенствовать свои знания в учебных заведениях в рамках академической мобильности, а также повышать профессиональные компетенции педагогов.
10.12.2024, 10:14 124041
Сколько дней продлятся зимние каникулы для школьников Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приближается завершение второй четверти. Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней - с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
По данным Минпросвещения, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие". В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:
• в рамках реализации проекта "Оқуға құштар мектеп" - внутришкольное мероприятие "Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз";
• театральные фестивали и постановки;
• мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;
• уроки безопасности;
• познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
• спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;
• благотворительные акции и другие.
Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности", - отметили в ведомстве.
Напомним, казахстанцев ждут длинные выходные в связи с празднованием 16 декабря Дня Независимости. В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.
На Новый год казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 4 дня: с 1 по 4 января. Выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.
06.12.2024, 15:20 139481
В частных школах Казахстана выявили более пяти тысяч нарушений пожарной безопасности
К административной ответственности привлечено 611 ответственных лиц
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате проверок в частных школах Казахстана, которые получают подушевое финансирование от государства, выявили более пяти тысяч нарушений пожарной безопасности, сообщает Высшая аудиторская палата РК.
Результате внеплановым контролем охвачено 542 таких образовательных учреждения. По итогам выявлено 5219 нарушений пожарной безопасности, в 436 школах также установлены нарушения санитарных норм", - проинформировали в ВАП.
Подчеркивается, что за это к административной ответственности привлечено 611 ответственных лиц с наложением штрафов на общую суммы свыше 82 млн тенге.
Ранее почти 60 казахстанских школ оштрафовали за отсутствие лицензии.
04.12.2024, 12:10 148936
Одаренные выпускники казахстанских школ смогут обучаться в бакалавриате по программе "Болашақ"
Это позволит готовить новые высококвалифицированные кадры для Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана принял изменения и дополнения по вопросам культуры, образования и наставничества, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Поправки нацелены на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере образования и культуры. Одно из направлений - оказание государственной поддержки для талантливых учащихся. В рамках закона для победителей и призеров международных олимпиад и научных конкурсов предоставляется право обучаться по программе бакалавриата в зарубежных вузах в рамках стипендии "Болашақ", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что это позволит готовить новые высококвалифицированные кадры для Казахстана, которые в дальнейшем будут работать на развитие страны.
Также в рамках закона расширяется категория абитуриентов, которые могут поступить в высшие учебные заведения Казахстана без ЕНТ.
В частности, предлагается предоставлять призерам международных конкурсов научных проектов государственный образовательный грант для обучения в ведущих вузах страны без прохождения отборочных процедур. Список конкурсов, в который войдут только самые рейтинговые в мире, будет утверждаться приказом Министерства просвещения.
Это создаст для школьников новый стимул для участия в подобных конкурсах, повысит престиж науки среди молодежи и обеспечит приток талантливых абитуриентов в систему высшего образования", - пояснили в мажилисе.
Кроме того, законом предусматривается создание Национального словарного фонда казахского языка как государственной информационной системы, предоставляющей доступ к словарному фонду казахского языка. Также будет создан Национальный корпус казахского языка - информационно-справочная система, содержащая тексты всех стилей и жанров казахского языка. Оба ресурса будут в открытом доступе.
Предполагается формирование большой языковой модели, основанной на искусственной нейронной сети, для обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке", - уточнили в пресс-службе.
В законе предусмотрены нормы, направленные на дальнейшее законодательное регулирование института наставничества, который был внедрен для оказания социальной поддержки детей-сирот. Кроме того, поправками уточняются компетенции уполномоченного органа в области образования.
Ранее мажилисмены одобрили ряд законопроектов.
03.12.2024, 12:55 154996
В Казахстане намерены внедрить новый стандарт питания в школах
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Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал проект приказа "Об утверждении стандарта организации питания в организациях образования и воспитания".
Проект позволит обеспечить единые подходы к питанию в организациях образования и воспитания, а также предусмотреть формат организации питания в малокомплектных школах, где отсутствуют столовые", - проинформировали в комитете.
Проектом предусмотрены следующие требования к школьному питанию:
- формирование приверженности принципам здорового питания;
- перечень продовольственного сырья, который не допускается при производстве пищевой продукции;
- требования к пищевым продуктам, предназначенным для продажи в буфетах, размещенных в организациях образования;
- перечень пищевой продукции, который не допускается к изготовлению и реализации;
- рекомендуемая масса выхода блюд в зависимости от возраста детей дошкольного и школьного возраста;
- нормы потребления основных групп пищевых продуктов для организации образования и воспитания;
- таблица замены продуктов;
- особенности обеспечения питанием воспитанников/учащихся с особыми диетическими потребностями;
- информация о содержании веществ в готовых блюдах/изделиях, которые приводят к аллергическим реакциям или непереносимости;
- пищевые продукты, содержащие глютен;
- планирование меню.
Реализация данного документа направлена на обеспечение безопасности, качества и доступности питания, также предусматривает установление унифицированных требований к организации питания детей в организациях образования и воспитания", - отметили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что принятие проекта не требует финансовых затрат, не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, не вызовет резонанса среди населения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов поручил кабмину разработать и принять единый стандарт питания в школьных столовых до конца 2024 года.
28.11.2024, 09:20 173046
Филиал КазНУ открылся в Омске
Фото: Акорда
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Омск. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи приняли участие в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе церемонии министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и заместитель министра высшего образования и науки России Константин Могилевский выступили с докладами о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования двух стран.
Затем главы государств дали старт открытию филиала университета.
На торжественном мероприятии также присутствовали ректор КазНУ Жансеит Туймебаев и ректор ОмГУ Сергей Замятин.
Прием абитуриентов в филиал первого казахстанского вуза в России запланирован на сентябрь 2025 года. Правительства Казахстана и России выделили 200 грантов на обучение студентов.
Филиал КазНУ будет осуществлять подготовку бакалавров и магистрантов по специальностям "Международное право", "Казахская филология" и "Таможенное дело". В будущем предполагается рассмотреть вопрос о реализации двудипломных образовательных программ.
Обучение будет проводиться на казахском, русском и английском языках профессорско-преподавательским составом КазНУ и ОмГУ, планируется также привлечение зарубежных ученых.
В настоящее время подготовлены и оснащены 10 учебно-методических кабинетов, в частности кабинеты таможенного дела имени Чокана Валиханова, казахского языка имени Абая и международного права имени Назира Торекулова, 5 кабинетов для руководства и профессорско-преподавательского состава, 7 учебных аудиторий, а также коворкинг-центры.
22.11.2024, 12:10 194856
Почти 60 казахстанских школ оштрафовали за отсутствие лицензии
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После проверки 58 казахстанских школ оштрафовали за отсутствие лицензии на образовательную деятельность, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан
На сегодня 17 из них привели в соответствие требования к образовательной деятельности. В отношении школ, ведущих безлицензионную деятельность, вынесены постановления судов о присуждении штрафа по статье 463 КоАП РК (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления). В основном они расположены в Астане и Алматы, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Мангистауской и Жамбылской областях", - проинформировали в пресс-службе.
Как подчеркнул председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов, все школы, согласно закону РК "Об образовании", прежде чем начать образовательную деятельность, должны получить разрешение.
Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подала документы на получение разрешения. Право на занятие образовательной деятельностью возникает у организаций образования с момента получения лицензии. Если школа не получила лицензию в течение шести месяцев с момента госрегистрации, то она подлежит закрытию в судебном порядке", - добавил он.
Ранее грубые нарушения безопасности обнаружили в школах Жетысу. Также прокурорская проверка организаций образования в Атырауской области выявила порядка 1,2 тысячи нарушений.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?