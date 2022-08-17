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Дефицит мест в школах Казахстана может достигнуть 1 млн

16.08.2022, 15:04 8691
Дефицит мест в школах Казахстана может достигнуть 1 млн
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Казахстане дефицит ученических мест может составить 1 млн к 2025 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, на сегодняшний день в Казахстане не хватает более 260 тысяч ученических мест. 
 

Прогнозируется, что к 2025 году у нас может возникнуть дефицит порядка миллиона ученических мест. Для того чтобы этого дефицита не было, президент поставил задачу по строительству тысячи школ", - сказал министр.

 
По его информации, в прошлом году было построено рекордное число школ - 277. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 225 школ.
 
Также вопрос будет решаться в рамках отдельного национального проекта "Комфортная школа", который будет реализован по поручению главы государства. Он позволит устранить дефицит 800 тысяч мест. 
 
Напомним, что в правительстве РК поддержали продление учебного года.
 

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В РК количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч

16.08.2022, 12:02 11866
В РК количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для охвата молодежи профтехобразованием в текущем году госзаказ увеличен до 128 тысяч мест. По поручению главы государства количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч. В целях подготовки инженерно-технических кадров начат прием в 3 новых филиала ведущих зарубежных вузов", - проинформировал премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства. 

 
Он подчеркнул, что к началу учебного года приняты необходимые меры по обеспечению готовности как инфраструктуры, так и учебного процесса. 
 
Глава правительства также отметил, что все объекты образования должны быть готовы к началу учебного года на 100%. Министрам просвещения, науки и высшего образования, акимам регионов взять эти вопросы на особый контроль. 
 

Акиматам регионов необходимо ускорить вывод систем видеонаблюдения организаций образования в центры оперативного управления органов внутренних дел. Также следует обеспечить соблюдение требований по привлечению к охране школ лицензированных организаций", - заявил он. 

 
Алихан Смаилов поручил: 

  • Министерству просвещения совместно с Министерством внутренних дел рассмотреть вопрос обязательного введения в образовательную программу изучения Правил дорожного движения, привлечения к этой работе действующих инспекторов. 
  • акиматам регионов необходимо обеспечить 100% охват детей, нуждающихся в помощи, мерами государственной поддержки. Следует организовать школьные ярмарки и выездные автолавки в отдаленные села для реализации школьных товаров по сниженным ценам.
  • Министерству торговли совместно с палатой "Атамекен" и акиматами обеспечить стабильность цен на школьные принадлежности; 
  • Министерству индустрии совместно с НПП "Атамекен" отработать вопрос по стоимости школьной формы; 
  • акиматам регионов обеспечить доставку в школы необходимого количества учебников; 
  • Министерству науки и высшего образования, акиматам регионов принять все меры по обеспечению иногородних студентов вузов и колледжей местами в общежитиях.
 

В правительстве РК поддержали продление учебного года

16.08.2022, 11:58 12296
В правительстве РК поддержали продление учебного года
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - На заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов поддержал предложение по продлению учебного года в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов отметил, что данное решение положительно скажется на учебном процессе.
 

Мы приняли два важных решения. С одной стороны, снизить нагрузку на учеников, с другой стороны, учебный процесс закончится 31 мая. 1,5 млн детей не могли перейти на пятидневную учебную неделю. Сейчас у нас появится 36 дней дополнительных выходных, и дети смогут их использовать по своему усмотрению. Был риск, что более 100 школ будут работать трехсменно. Но с введением данного нововведения они будут работать в две смены", - сказал Асхат Аймагамбетов. 

 
По его словам, благодаря нововведению высвободятся кабинеты, и дети, которые обучаются во вторую смену, перейдут в первую.
 

150 тысяч педагогов могут также использовать эти высвободившиеся дни по своему желанию", - отметил министр.

 

С введением изменений у 1,5 млн детей появится 36 новых дополнительных выходных. Эти же дни появятся у педагогов. Те дети, которые будут обучаться в 1-ю смену, для них это тоже удобно. Это скажется на качестве образования. Мы всесторонне это рассмотрели и обсудили", - уточнил Асхат Аймагамбетов. 

 
Премьер-министр в свою очередь отметил, что в правительстве поддерживают эти нововведения.
 

Мы поддерживаем данные предложения", - сказал Алихан Смаилов.


Напомним, учебный год 2022-2023 продлят на две недели.

Ранее в Министерстве просвещения Республики Казахстан изучили предложения экспертов и результаты научных исследований относительно продления учебного года до конца июня и начала учебного года с 20 августа. 
 

В Казахстане продлят учебный год

15.08.2022, 14:20 24191
В Казахстане продлят учебный год
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Учебный год 2022-2023 продлят на две недели. Об этом сообщили в Министерстве просвещения во время аппаратного совещания, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на "Хабар 24"

Предстоящий учебный год будет длиться 35 недель для первоклассников и 36 недель во 2-11-х классах и закончится 1 июня. 
 
График каникул на 2022-2023 учебный год: 
 
  • осенние - с 31 октября по 6 ноября 2022 года;
  • зимние - с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года;
  • весенние - с 18 по 26 марта 2023 года;
  • летние - с 1 июня по 1 сентября. 

Также по-прежнему есть дополнительные каникулы для первых классов - с 6 по 12 февраля 2023 года. 
 
Приказ министра просвещения Асхата Аймагамбетова о продлении учебного года находится на стадии регистрации в Минюсте.
 

В Минпросвещения продолжают поступать жалобы на работу частных детских садов

11.08.2022, 10:32 72406
В Минпросвещения продолжают поступать жалобы на работу частных детских садов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В Министерство просвещения продолжают поступать жалобы от родителей на рукоприкладство воспитателей, причинение вреда здоровью детей в детских садах, а также на некачественные условия пребывания детей и недобросовестную работу некоторых частных детских садов. Родители требуют принять меры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, в Костанае воспитатель детского сада сильно одернула трехлетнего ребенка, в результате чего он получил перелом ключицы. Воспитатель уволена, директор детского сада привлечена к административной ответственности.
 

Инцидент произошел в частном детском саду города Уральска, где воспитательница избила маленькую девочку. Еще одна жалоба поступила от родителей касательно воспитателя другого частного детского сада в Уральске. Дети пожаловались родителям на то, что воспитатель их бьет. По словам воспитанников, их били систематически на протяжении нескольких месяцев. Все это время они молчали и ничего не рассказывали родителям, потому что боялись воспитателя. Как выяснилось, она запугивала детей, угрожая им более жестким наказанием. В отношении сотрудника детского сада возбуждено уголовное дело", - проинформировали в Минпросвещения. 

 
Вместе с тем, по данным ведомства, в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования ежедневно поступает информация о получении различных травм детьми в стенах детских садов. 
 

Это свидетельствует о недостаточном контроле за детьми со стороны педагогов. В городе Кызылорде были зафиксированы случаи недосмотра за детьми в частных детских садах. Так, дети самостоятельно вышли на улицу и были найдены неравнодушными жителями в других частях города. Такой же случай имел место в столичном детском саду. Воспитатели привлечены к дисциплинарной ответственности", - уточнили в министерстве.

 

Для того чтобы сократить количество нарушений и навести порядок в работе детских садов, мы инициируем введение лицензирования. Это позволит усилить безопасность нахождения детей в детских садах. Если детский сад будет соответствовать требованиям, то он за короткое время в цифровом формате получит лицензию. Если же нет, то будет дано время на устранение недостатков. Требования по лицензированию будут адекватными. Бояться точно нечего. Абсолютное большинство существующих детских садов легко смогут получить лицензии. Мы заинтересованы в обеспечении детей качественным дошкольным воспитанием и обучением", - отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения Гулзат Кобенова.

 

Опубликован список обладателей государственных грантов

10.08.2022, 16:40 91011
Опубликован список обладателей государственных грантов
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Национальный центр тестирования опубликовал список обладателей образовательных грантов на 2022-2023 учебный год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано около 80 тысяч заявок, что на 5 тысяч больше по сравнению с прошлым годом", - сообщили в пресс-службе ЦНТ. 

 
Там подчеркнули, что по наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным. Больше всего заявлений поступило на такие направления, как: "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии". Самый большой конкурс на одно грантовое место был среди будущих учителей, стоматологов и инженеров.
 

Среди претендентов более 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы", - отметили в ведомстве 

 
В министерстве напомнили, что в этом году увеличено количество грантов по квотам для детей из социально уязвимых категорий. Также предусмотрены квоты и для граждан из числа сельской молодежи на специальности, определяющие социально-экономическое развитие сел, и лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК.
 
Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.
 
Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться на официальном Telegram-канале МНВО РК и на страницах республиканских СМИ. Готовое свидетельство о гранте абитуриенты могут скачать на сайте центра.
 

Токаев встретится с председателем Генеральной Ассамблеи ООН

10.08.2022, 14:16 96836
Токаев встретится с председателем Генеральной Ассамблеи ООН
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид с официальным визитом прибудет в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе визита ожидаются встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, руководством МИД РК, сената парламента РК, представителями неправительственных организаций, молодежью, академическим сообществом и страновой командой ООН", - сообщили в пресс-службе ООН в Казахстане. 

 
Возглавляемая председателем Генеральной Ассамблеи ООН делегация будет находиться в Казахстане в период 11-12 августа 
 

В РК стартовало августовское ЕНТ

10.08.2022, 14:14 97201
В РК стартовало августовское ЕНТ
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - На участие в августовском ЕНТ было подано более 20 тысяч заявлений, сообщает Министерства науки и высшего образования РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Отмечается, что августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. Участие в августовском ЕНТ могут принять как выпускники школ этого года, так и прошлых лет, а также выпускники колледжей и те, кто обучался в зарубежных школах. 
 
Августовское ЕНТ, как и основное, проходит в электронном формате с 10 по 13 августа. При регистрации тестируемые сами выбрали место, дату и время проведения экзамена. 
 

Для того чтобы у абитуриентов, которые не набрали пороговые баллы, была возможность зачислиться на платное отделение, мы проводим августовское ЕНТ. Поступающему необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования. Отмечу, что у абитуриентов, которые приняли участие в основном ЕНТ, была возможность поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев. 

 
Кроме того, выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования.
 

Требования к школьной форме остаются прежними - Минпросвещения

09.08.2022, 15:43 111551
Требования к школьной форме остаются прежними - Минпросвещения
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Требования к школьной форме в предстоящем учебном году остаются прежними, сообщили в Министерстве просвещения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Действуют те же законодательные нормы, что и в прошлом году. То есть школьники могут беспрепятственно приходить в школу в той форме, которую приобрели или подготовили ранее", - сообщили в министерстве.


Вместе с тем, отметили в ведомстве, со стороны родителей поступают жалобы на то, что в некоторых школах требования к школьной форме по цвету, дизайну одежды подгоняют под конкретных поставщиков или производителей. 

В связи с этим в некоторых регионах управлениями образования по согласованию с родительской общественностью и попечительскими советами были приняты решения о вводе единого цвета на территории области, для того чтобы каждая школа не устанавливала собственные требования, ограничивая тем самым выбор родителей, подчеркнули в МОН. 

Обращаем внимание родителей на то, что сами требования не изменились. Например, если учащийся желает прийти в школу в уже купленной форме или в форме, доставшейся от братьев или сестер, которые ранее были утверждены попечительским советом этой школы, они смогут приходить в имеющейся школьной форме. После обращений родителей несколько управлений образования вместе с попечительскими советами приняли решение об определении единого цвета школьной формы по региону. Кстати, практически все выбрали темно-синий цвет. Но еще раз отмечаем: это не ограничивает детей, и они могут приходить в той школьной форме, которая у них уже имеется", - уточнили в министерстве.


В ведомстве отметили, что единый цвет школьной формы по региону позволит минимизировать риски подведения требований под конкретных поставщиков и даст возможность приобретать форму, имеющуюся в свободном доступе (на рынке или в магазине). 

Перед учебным годом 418 тысяч детей из семей, которые получают адресную социальную помощь или у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, будет оказана помощь из фонда "Всеобуч" для приобретения школьной формы и канцелярских товаров", - сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.





 

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