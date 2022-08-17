Дефицит мест в школах Казахстана может достигнуть 1 млн

НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Казахстане дефицит ученических мест может составить 1 млн к 2025 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, на сегодняшний день в Казахстане не хватает более 260 тысяч ученических мест.

Прогнозируется, что к 2025 году у нас может возникнуть дефицит порядка миллиона ученических мест. Для того чтобы этого дефицита не было, президент поставил задачу по строительству тысячи школ", - сказал министр.

По его информации, в прошлом году было построено рекордное число школ - 277. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 225 школ.

Также вопрос будет решаться в рамках отдельного национального проекта "Комфортная школа", который будет реализован по поручению главы государства. Он позволит устранить дефицит 800 тысяч мест.