Для безопасности учеников и профилактики правонарушений во всех школах Туркестана установят камеры видеонаблюдения

Туркестан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Для безопасности учеников и пресечения правонарушений во всех школах Туркестана установят камеры видеонаблюдения, передает Kazakhstan Today.

Пилотный проект по установке в школах камер видеонаблюдения запущен по инициативе и при поддержке главы Туркестанской области. Он направлен на профилактику подростковой преступности и пресечение правонарушений среди школьников, пояснили в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.

В частности, пять камер установлены в помещениях и во дворе средней школы №23 Туркестана. Камеры интегрированы с Центром оперативного управления региональной полиции.

Теперь стражи порядка в круглосуточном режиме могут наблюдать за безопасностью детей и своевременно реагировать на любые правонарушения среди школьников", - подчеркнули в ведомстве.

Камерами видеонаблюдения планируют оснастить все школы города, где в совокупности насчитывается более 39 тыс. учеников. Практика показала, что эта мера позволяет значительно сократить число правонарушений среди детей.

Напомним, в Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы в качестве одного из направлений ее реализации говорится о проработке вопроса оснащения школ видеооборудованием.

Позже в послании президента РК от 5 октября 2018 года дано прямое поручение об оснащении учреждений образования видеонаблюдением. "Учитывая важность детской безопасности, поручаю обеспечить оснащение всех школ и детских садов системами видеонаблюдения, усилить работу школьных психологов и реализовать другие последовательные меры", - говорится в документе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства