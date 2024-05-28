27.05.2024, 08:53 11716
Экзамен по казахскому языку стартовал в школах Казахстана
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые для учащихся 5-8-х, 10-х классов с целью оценки уровня владения казахским языком проводят промежуточные экзамены по казахскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
Экзамен на самом деле проводится для того, чтобы улучшить качество преподавания казахского языка. Об этом много говорили. Даже в прошлом году ко мне обратились члены Ассамблеи народа Казахстана, просили усилить в данном направлении работу в этом направлении. Экзамен это только одна из мер, она не самая главная", - сказал министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая.
Он заверил, что результаты не должны влиять на перевод в другой класс или ухудшить положение ребенка.
Данный экзамен - это мера поддержки, улучшения качества казахского языка. Он внедряется в этом году впервые. Поэтому я поручил максимально провести этот экзамен на высоком уровне. Ущемлять права наших детей этим экзаменом недопустимо", - сказал он.
Экзамены пройдут с 27 по 31 мая. Экзамен проводится в письменной и устной форме. Он будет длиться три часа.
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27.05.2024, 15:41 7436
Сроки и предметы творческих экзаменов для абитуриентов изменило Миннауки
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК внесло изменения в правила приема вступительных экзаменов.
Проект изменений опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня 2024 года.
Изменения касаются сроков сдачи творческих экзаменов и предметов, по которым они будут сдаваться.
Прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена будет проходить в ОВПО с 20 июня по 10 августа.
Сам творческий экзамен проводится с 7 июля по 15 августа.
Если ОВПО находится в ведении уполномоченного органа в области культуры, прием заявлений от поступающих проходит с 1 по 22 июля, а творческий экзамен они будут сдавать с 25 июля по 5 августа.
Абитуриенты, планирующие обучаться на платной основе, сдают заявления с 12 по 19 августа, экзамен - с 20 по 23 августа.
Список образовательных программ, по которым проводятся специальные или творческие экзамены, дополнен следующими дисциплинами:
- спорт:
- инструментальное исполнение;
- вокальное искусство;
- традиционное музыкальное искусство;
- искусство эстрады;
- режиссура кино и телевидения;
- режиссура сценических искусств и цирка;
- режиссура анимации;
- арт-менеджмент и продюсирование;
- аудиоискусство;
- операторское и фотоискусство;
- медиаискусство и цифровые технологии;
- сценография;
- скульптура;
- декоративное искусство;
- мода и дизайн одежды;
- дизайн.
Напомним, сегодня в школах Казахстана стартовал экзамен по казахскому языку. Он будет проходить с 27 по 31 мая.
24.05.2024, 17:10 32981
Развитие образования и науки является одним из ключевых приоритетов госполитики Казахстана - Токаев
За последние несколько лет Казахстан создал стратегические альянсы с 19 престижными университетами
Фото: Акорда
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Сингапур. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-сингапурского форума ректоров "Новые рубежи партнерства в науке и высшем образовании" заявил, что развитие образования и науки является одним из ключевых приоритетов государственной политики РК, сообщает Акорда.
Также Касым-Жомарт Токаев указал на важность последовательного подхода Казахстана к открытию филиалов ведущих университетов в стране и развитию исследовательского партнерства с зарубежными институтами.
За последние несколько лет мы создали стратегические альянсы с 19 престижными университетами. Американские, британские, российские и немецкие университеты уже открыли свои филиалы в нашей стране. Китайские, турецкие, итальянские и другие университеты также проявляют большой интерес к Казахстану", - заявил президент.
В ходе своего выступления на форуме в Сингапуре лидер Казахстана сообщил, что накануне был подписан меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между профильными ведомствами двух стран.
Эту динамику продолжит принятие ряда других документов, включая меморандум о взаимопонимании с Наньянгским технологическим университетом. Он направлен на сотрудничество в области управления водными ресурсами - эта тема имеет огромное значение для Казахстана", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Далее в выступлении было сказано, что Казахстан в рамках программы "Болашак" стремится направлять своих исследователей и ученых в Сингапур. По словам президента, за время существования этой программы более 12 тысяч казахстанских студентов получили возможность обучаться в лучших университетах мира, 72 из них - в Сингапуре.
Надеюсь, что еще больше студентов из Казахстана получат возможность приобрести опыт и знания в вашей прекрасной стране. Ежегодно мы выделяем 500 стипендий на проведение исследований. С нетерпением ждем увеличения числа казахстанских ученых в Сингапуре", - добавил глава государства.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-й сингапурской лекцией "Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие".
22.05.2024, 09:28 55896
В Казахстане продлили регистрацию на ЕНТ
Фото: КНБ РК
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Для абитуриентов, которые не успели подать заявление на участие в основном ЕНТ, база регистрации откроется 22 мая.
С учетом мнений абитуриентов, которые не успели подать заявление на участие в основном ЕНТ, для всех тестируемых будет открыта база регистрации на тестирование 22 мая с 10.00 до 18.00. Тестируемые, которые не успели подать заявление, смогут зарегистрироваться только на доступные на сайте app.testcenter.kz даты", - сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.
Отмечается, что для абитуриентов, которые уже дважды подавали заявление, данное действие будет недоступно.
Как сообщалось ранее, проведение ЕНТ в шести регионах, пострадавших от паводков, продлили с 25 мая по 12 июля.
Абитуриентам из шести регионов, пострадавших от наводнения, были приняты три основные меры. Во-первых, чтобы дать детям в этом регионе больше времени, срок их тестирования был перенесен: с 1 июня по 12 июля. Мы даем детям 47 дней. Во-вторых, в этом году мы выделяем 20 процентов госзаказа, то есть 12 тысяч грантов, отдельно в те же пострадавшие регионы. В-третьих, если в этом году дети, сдавшие основное ЕНТ в 6 регионах, набрали низкие баллы, то в январе и марте мы дадим возможность применить полученные баллы. Учитывая особую ситуацию, мы принимаем такое решение только в этом году", - сказал министр в ходе заседания правительства.
21.05.2024, 11:41 64291
Школьников в пострадавших от паводков регионах освободили от сдачи годовых экзаменов
В их числе обучающиеся Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 3,5 тыс. школьников из пострадавших от паводков регионов освободили от промежуточных и итоговых экзаменов. В их числе обучающиеся Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей, сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.
В связи с объявлением ЧС природного характера 3581 учащийся Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей освобождаются от промежуточных и итоговых экзаменов", - сказал министр.
По его словам, итоговая оценка будет выставлена на основе годовых оценок.
Напомним, итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 29 мая по 11 июня. Впервые для учащихся 5-8-х, 10-х классов с целью оценки уровня владения казахским языком проведут промежуточные экзамены по казахскому языку.
Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 12-15 июня.
Кроме того, в ходе заседания правительства министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что проведение ЕНТ в шести регионах, пострадавших от паводков, продлилось с 25 мая по 12 июля.
Абитуриентам из шести регионов, пострадавших от наводнения, были приняты три основные меры. Во-первых, чтобы дать детям в этом регионе больше времени, срок их тестирования был перенесен: с 1 июня по 12 июля. Мы даем детям 47 дней. Во-вторых, в этом году мы выделяем 20 процентов госзаказа, то есть 12 тысяч грантов, отдельно в те же пострадавшие регионы. В-третьих, если в этом году дети, сдавшие основное ЕНТ в 6 регионах, набрали низкие баллы, то в январе и марте мы дадим возможность применить полученные баллы. Учитывая особую ситуацию, мы принимаем такое решение только в этом году", - сказал министр.
17.05.2024, 11:17 93031
Количество грантов в техникумах увеличено на 60 тысяч мест
Число обучающихся, принятых по госзаказу, достигнет 145 тысяч человек
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В новом учебном году объем государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования увеличится на 60 тыс. мест. Таким образом, число обучающихся, принятых по госзаказу, достигнет 145 тыс. человек, сообщает Министерство просвещения РК.
К 2025 году 100% молодежи будут обеспечены бесплатным ТиПО по востребованным специальностям", - сказал директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.
Государственный образовательный заказ увеличится по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и др. На сегодня охват госзаказом в ТиПО достиг 80%.
Ежегодно по заявкам предприятий принимается 10 тысяч абитуриентов. Предприятия-заказчики будут брать на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников", - пояснили в Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что прием заявлений на основное Единое национальное тестирование (ЕНТ) стартует в Казахстане 6 мая и продлится до 14 мая. По решению Министерства науки и высшего образования РК в этом году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.
14.05.2024, 19:54 110366
Инциденты с детьми в двух областях: в Минпросвещения прошло экстренное совещание
Глава ведомства подчеркнул важность усиления работы психологических служб
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Инциденты в Павлодарской и Жамбылской областях обсудили на экстренном совещании по вопросам безопасности детей совместно с заместителями акимов областей, департаментами полиции, руководителями управлений образования, территориальных департаментов и подведомственных организаций, сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова отметила, что с начала 2023 года министерством совместно с заинтересованными госорганами проделана всесторонняя работа по оснащению организаций образования техническими средствами безопасности. Приняты нормативно-правовые акты, комплексный план по защите детей и антибуллинговая программа. Однако эти негативные ситуации раскрыли недоработки со стороны местных исполнительных органов. Хотя ранее неоднократно ставились задачи по усилению психолого-педагогической работы в школах.
Глава Минпросвещения РК подчеркнул важность усиления работы психологических служб и ускорения процесса их открытия в остальных восьми регионах страны.
Отдельно министр остановился на усилении внутришкольного контроля и закреплении участковых инспекторов за каждой школой. Комитету по охране прав детей совместно с территориальными департаментами необходимо держать на контроле качественную организацию внутришкольного учета и психолого-педагогического сопровождения в школах.
Напомним, в Павлодаре ученик одной из школ напал с ножом на одноклассника и учителя.
Тело несовершеннолетнего мальчика обнаружили возле одного из домов в селе Сыпатай батыра Жамбылской области.
30.04.2024, 19:35 187456
В Минпросвещения разрешили провести последний звонок для выпускников
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев на аппаратном совещании ведомства 30 апреля сообщил, что последний звонок для выпускников прозвенит 25 мая.
Поручаю провести последние звонки по всей стране 25 мая. Уверен, что выпускники отметят это мероприятие с высокой культурностью, без расточительства, помпезности и на уровне духовной человечности. Ответственность за качественную организацию окончания учебного года и соблюдение мер безопасности ложится на руководителей региональных управлений образования", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что во всех казахстанских школах пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года.
2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников, из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей.
В этом году продолжительность учебного года составляет 34 недели с завершением 25 мая.
Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11-х (12-х) классов пройдет с 12 по 15 июня после завершения всех школьных экзаменов.
30.04.2024, 15:47 188216
Прием заявок на ЕНТ стартует в Казахстане 6 мая
Фото: КНБ РК
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прием заявлений на основное Единой национальное тестирование (ЕНТ) стартует в Казахстане 6 мая и продлится до 14 мая, проинформировал Национальный центр тестирования.
Само тестирование начнется 16 мая и продолжится до 5 июля. Однако для 6 регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в которых объявлен режим ЧС, регистрация будет продлена и пройдет с 6 по 20 мая, а ЕНТ - с 25 мая по 12 июля.
Отмечается, что по решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.
Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO. Абитуриенты сами определяют дату, время и пункт тестирования. При этом они могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.
В пресс-службе центра отметили, что в формате тестирования изменений нет.
Абитуриенты 2024 года сдают тестирование по трем обязательным предметам и двум предметам на выбор. Изменение касается сокращения количества заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" на 5 вопросов в 2024 году. Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40. Кроме того, в профильных предметах добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка", - пояснили в НЦТ.
Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений - 120, включая 20 заданий по истории Казахстана, 10 заданий по грамотности чтения, 10 заданий по математической грамотности и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным - 140 баллов.
Время тестирования - 4 часа (240 минут). Кроме того, сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.
В целях обеспечения академической честности тестовые варианты маркируются. То есть у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. На ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. С учетом мнений и желаний абитуриентов тестируемым выдается бумажный вариант таблиц", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того уточняется, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
Пороговый балл не изменился: для поступления на направления "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" - не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" - не менее 60 баллов для нацвузов; для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов.
При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов (телефоны, шпаргалки и прочее). При проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории и видеонаблюдения. После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", - предупредили в центре тестирования.
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