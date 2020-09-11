Глава МОН опроверг информацию о выделении $70 млн на дистанционное обучение

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК опроверг информацию о выделении $70 млн на дистанционное обучение, передает Kazakhstan Today .

Хотел бы сказать по поводу выделения финансовых средств на дистанционное обучение. Очень много разной информации на сегодня муссируется в СМИ. Кто-то говорит о том, что $70 млн было выделено на дистанционное обучение. Эта информация не соответствует действительности, потому что дистанционное обучение как таковое, в принципе, начало внедряться только с апреля текущего года", - цитирует Аймагамбетова портал Kazpravda.kz .

Министр уточнил, что на реализацию дистанционного обучения в четвертой четверти прошлого учебного года средства не выделялись, потому что переход в онлайн-режим был вынужденной мерой.

Когда наши интернет-платформы в четвертой четверти открыли доступ ко всем ресурсам, это было сделано абсолютно бесплатно - так как это был режим ЧП. Мы обратились, и все наши коллеги живо откликнулись на это обращение", - пояснил Аймагамбетов.

Он отметил, что телевизионные уроки в четвертой четверти были сняты и показаны бесплатно.

Напомним, депутат мажилиса парламента РК Джамиля Нурманбетова требует рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц за некачественную подготовку системы образования к началу 2020-2021 учебного года в формате дистанционного обучения. В МОН ответили на критику депутата.

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