Глава МОН РК высказался об ошибках в казахстанских в учебниках

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - Министр образования и науки (МОН) РК Асхат Аймагамбетов высказался об ошибках в казахстанских учебниках, передает корреспондент Kazakhstan Today.



"Посмотрел специально учебники и сам нашел ряд ошибок. Кто-то называет это опечатками, техническими ошибками. Но не надо уходить от того, что это ошибки", - сказал Аймагамбетов на совещании по вопросу качества учебников, добавив, что нужно выяснить, почему допускаются эти ошибки.



"Мы готовим учебники, и мы должны держать качество и эффективность работы. Насколько эта эффективность обеспечена, есть много вопросов", - сказал министр.



Он отметил, что вопрос качества учебников поднимается каждый год.



"Очень много претензий у общества относительно качества учебников. Мы должны согласиться с тем, что во многом эти претензии абсолютно оправданы. Действительно, ошибки и проблемы есть", - сказал Аймагамбетов.



Он проинформировал, что порядка 40 процентов учебников уже доставлено в регионы, и отметил необходимость быстрее завершить эту работу.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства