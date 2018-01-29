Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Избраны ректоры двух государственных вузов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе МОН РК, прошло очередное заседание Республиканской конкурсной комиссии по определению кандидатов на должность двух ректоров: Восточно-Казахстанского государственного университета (ВКГУ) имени С. Аманжолова и Северо-Казахстанского государственного университета (СКГУ) имени М. Козыбаева.

"Комиссия под председательством министра образования и науки Республики Казахстан Ерлана Сагадиева в составе видных государственных и общественных деятелей провела собеседование с кандидатами на вакантные должности ректоров. Из 10 претендентов, подавших на конкурс, наблюдательными советами вузов были рекомендованы на Республиканскую конкурсную комиссию 5 претендентов", - сообщили в МОН.

По итогам собеседования, обсуждения программ развития вузов и рекомендаций конкурсной комиссии приказом министра ректорами назначены Толеген Мухтар Адилбекович (ВКГУ имени С. Аманжолова) и Омирбаев Серик Мауленович (СКГУ имени М. Козыбаева).

С 2016 года Республиканской комиссией на основе конкурсного отбора наблюдательными советами вузов избраны ректоры 14 государственных вузов.

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