Изменился график сдачи ЕНТ для выпускников прошлых лет

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Выпускники прошлых лет, которые должны были сдавать ЕНТ 2, 3, 4 июля, будут сдавать экзамен 28, 29, 30 июня, передает Kazakhstan Today.

Более 12 тысяч выпускников прошлых лет, которые должны были сдать ЕНТ 2,3,4 июля, теперь будут сдавать экзамен 28, 29, 30 июня с 15:00 часов дня. Их пропуска остаются действительными, то есть ничего менять не нужно", -сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Отмечается, что, если тестируемый не успеет приехать в пункт сдачи ЕНТ, он может написать заявление на электронную почту info@testcenter.kz.

Заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки, по итогам его рассмотрения будет принято решение о возможности сдать ЕНТ в ближайшем областном центре", - пояснили в ведомстве.

По данным МОН РК, количество желающих принять участие в ЕНТ в этом году составило более 131 тыс. человек, из них 111 113 - выпускники школ этого года. 72% выпускников уже сдали ЕНТ.

1 июля сдает последний поток выпускников школ текущего года и на этом ЕНТ для выпускников школ 2019-2020 учебного года заканчивается. Для тех, кто сдает ЕНТ с 21 июня по 1 июля, график не меняется", - добавили в министерстве.

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