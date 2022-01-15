Как будут работать объекты образования в Алматы

АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - В управлении образования Алматы рассказали о работе образовательных учреждений города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

860 дошкольных организаций (190 государственных и 670 частных) с общим охватом более 71 тысячи детей (71 538 детей от 1 до 6 лет) с 5 января временно приостановили свою работу в связи со сложившейся обстановкой в городе и принятыми мерами безопасности", - рассказала руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.

Возобновить работу детских садов планируется с 20 января, после завершения действия режима чрезвычайного положения.

В обязательном порядке будет учтена эпидемиологическая ситуация в городе, поэтому не исключается, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп", - подчеркнула глава управления в ходе брифинга.

В сфере среднего образования в настоящее время действуют 293 школы, при этом две новые государственные школы были открыты в декабре прошлого года в Алатауском и Наурызбайском районах и уже готовятся к организации учебного процесса. Таким образом, количество государственных школ достигло 209, частных - 84. Всего в школах обучаются свыше 302 тысяч человек (всего 302 250: в государственных - 279 857, в частных - 22 393).

Глава ведомства напомнила, что с 17 января в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе школьники переходят на дистанционный формат обучения.

Для организации учебного процесса в дистанционном формате созданы все необходимые условия. В частности, учащиеся обеспечены необходимым количеством компьютеров и ноутбуков. Кроме того, ситуация с интернетом по городу стабилизировалась, доступ школ к нему тоже обеспечен", - заверила Жылкыбаева.

Она подчеркнула, что по вопросам дополнительной потребности в компьютерах или ноутбуках, а также касательно интернета, родители в случае необходимости могут обратиться к первым руководителям школ либо в районные отделы образования, где им помогут решить эти вопросы.

Определены также платформы для обучения (Online Mektep, Bilim Land, Microsoft Teams), помимо этого школы смогут самостоятельно выбрать платформы, которые уже ранее применяли при дистанционном обучении для удобства учащихся", - проинформировала спикер.

Касательно высшего образования, глава управления сообщила, что более 73 тысяч студентов (73 719) 83 колледжей (в них 37 241 студентов) приступят к обучению с 24 января. Предусмотрен смешанный формат обучения. Лекционные занятия будут проводиться в онлайн режиме, практические занятия - офлайн по гибкому графику, с соблюдением санитарных требований.

В организациях дополнительного образования, а их в городе 23, обучаются свыше 24 тысяч детей. Индивидуальные и групповые занятия до десяти человек будут проводиться офлайн, остальные - в онлайн режиме", - сообщила Жылкыбаева.

Для обеспечения обратной связи с учителями и родителями в управлении образования, районных отделах образования и в каждой организации образования с начала третьей четверти будет активизирована работа нескольких call-центров.

Номера телефонов call-центров будут размещены сегодня на официальных сайтах управления образования, районных отделов образования и всех организаций образования, а также в социальных сетях", - добавила она.



