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В Алматы усиливают карантин

14.01.2022, 11:02 63156
В Алматы усиливают карантин
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - Главный санитарный врач Алматы подписала новое постановление об усилении карантина в связи с распространением штамма Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно постановлению, населению города Алматы необходимо строго соблюдать следующие требования:
 
 - запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением поминок до 30 человек на объектах, участвующих в проекте Ashyq;
 
 - при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов, деятельность которых разрешена - ношение масок, соблюдение дистанции, использование антисептиков;
 
 - при получении положительного результата ПЦР-исследования, близком контакте с больным коронавирусом и отсутствии документального подтверждения полного курса вакцинации - самоизоляция в течении 14 дней.

На дистанционный формат обучения переводят школы города, независимо от форм собственности. 

В вузах и колледжах будет действовать смешанный формат обучения: все лекции - онлайн, практические занятия  - в штатном формате.

Кроме того, согласно постановлению, не менее 70% персонала предприятий, госорганов и нацкомпаний должны быть переведены на дистанционную форму работы.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

За прошедшие сутки в городе выявлено 1115 новых случаев заболевания коронавирусом.
 

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Иностранцы смогут получить COVID -сертификат в России, сдав тест на антитела

15.01.2022, 11:50 7261
МОСКВА. 15 ЯНВАРЯ - Пока нет взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, но иностранцы могут сдать в России тест на антитела и при их наличии получить сертификат на полгода, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в Россию, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев", - сказала она на брифинге по ситуации с COVID-19.

 
Голикова добавила, что ведомства ведут работу с иностранными государствами по взаимному признанию препаратов для профилактики коронавируса, пишет РИА "Новости".

Ранее экс-министр здравоохранения РК Алексей Цой завил, что со стороны Казахстана все готово для взаимного признания паспортов вакцинации с Россией.
 

Сводка эпидситуации в РК: более 12 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки

15.01.2022, 09:15 11376
Сводка эпидситуации в РК: более 12 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 14 января 2022 года в Казахстане подтверждено 1 036 385 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 381 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 5 788,
 
в городе Алматы - 1 549,
 
в городе Шымкенте - 380,
 
в Акмолинской области -330,
 
в Актюбинской области - 300,
 
в Алматинской области - 405,
 
в Атырауской области - 521,
 
в ВКО - 105,
 
в Жамбылской области - 192,
 
в ЗКО - 246,
 
в Карагандинской области - 1 521,
 
в Костанайской области - 104,
 
в Кызылординской области - 320,
 
в Мангистауской области - 234,
 
в Павлодарской области - 223,
 
в СКО - 22,
 
в Туркестанской области - 141.
 
В Казахстане за прошедший день 1 289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 969 156 человек.
 
По информации Минздрава РК, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 072 человека, из них 10 - за последние сутки. 
 
За сутки выявлено 42 случая заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), за сутки зафиксировано два летальных случая. 
 
Всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 84 605 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5 233 человека.
 
На 15 января лечение от КВИ продолжают получать 55 837 человек (54 157 КВИ+ и 1 680 КВИ-), из них в стационарах находится 5 516 пациентов; на амбулаторном уровне - 50 321 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
 - в тяжелом состоянии - 211 пациентов;
 
 - в состоянии крайней степени тяжести - 86 пациентов;
 
 - на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.
 
На 14 января 2022 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 053 943 человека, вторым - 8 609 356 человек.
 
Вакциной Pfizer провакцинировано:
 
 - первым компонентом - 428 222 человека;
 
 - вторым компонентом - 219 103 человека. 
 

Полный курс вакцинации американской вакциной прошли 176 528 подростков, 11 648 беременных, 30 915 кормящих женщин.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 15 января 2022 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы,  Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская,  Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области; в "желтой" зоне - Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Восточно-Казахстанская,Туркестанская области. Северо-Казахстанская область  - в "зеленой" зоне.
   

 

В Карагандинской области ужесточают карантин

14.01.2022, 18:52 36781
КАРАГАНДА. 14 ЯНВАРЯ - В Карагандинской области с 17 января главный государственный санитарный врач Юрий Залыгин принял решение усилить санитарно-карантинный режим из-за роста заболеваемости КВИ и вхождения региона в "красную" зону", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Юрий Залыгин на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил, что в области запрещаются массовые мероприятия, как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Нельзя устраивать семейные и памятные торжества, в том числе на дому. Исключение составляют поминальные обряды - их разрешено проводить на объектах, участвующих в Ashyq, количество приглашённых не должно превышать 30 человек.
 
Независимо от участия в проекте Ashyq запрещается:
 
- деятельность концертных залов, филармоний, театров, цирков;
 
- проведение коллективных мероприятий (ж?ма намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы и др.);
 
- проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;
 
- проведение частных встреч, за исключением - до 10 привитых человек;
 
- деятельность ночных клубов;
 
- обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.
 
В караоке-барах запрещены песни и танцы, заведения могут предоставлять только услуги общественного питания (при заполняемости не более 50%, но не более 50 человек).
 
В объектах общественного питания за одним столиком могут находиться не более четырех человек (исключение - члены одной семьи). При этом между людьми должна быть дистанция не менее 1,5 метра.
 
Кинотеатрам разрешено работать с приложением Ashyq, при заполняемости помещения не более 30%. Пропуском является "зелёный" статус.
 
В госорганизациях, национальных компаниях, предприятиях не менее 70% работников необходимо перевести на дистанционку, независимо от вакцинации против COVID-19. Исключение - объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.
 
Во всех сельских школах и в школах до 600 учащихся в городах и районных центрах обучение проводится в штатном формате.
 
На дистанционную форму переходят городские школы и школы районных центров с количеством учащихся 600 и более. Исключение - 1-2 классы, которые продолжат обучение оффлайн. Дежурные классы будут организованы для учащихся с 3 по 5 классы. Обучение в вузах и колледжах проводится в смешанном формате.
 
В ТРЦ и непродовольственные торговые дома свыше 100 квадратных метров, а также в продовольственные сети площадью более 6 000 квадратных метров вход разрешён только лицам с "зелёным" статусом.
 
Все прибывающие из-за границы, независимо от статуса вакцинации, должны иметь отрицательный ПЦР-тест.
 
По состоянию на 23.59 13 января в Казахстане подтверждено 1 024 004 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 10 418 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Карагандинской области - 820.
 

Абдижаббарова: в Алматы стремительно распространяется штамм Омикрон

14.01.2022, 12:58 55331
Абдижаббарова: в Алматы стремительно распространяется штамм Омикрон
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова в ходе пресс-конференции сообщила, что штамм Омикрон стремительно распространяется среди населения и в скором времени вытеснит Дельта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главного санврача мегаполиса, уже лабораторно подтверждено, что новый штамм начал циркулировать в Алматы. По результатам полногеномного секвенирования от 6 января в семи пробах выявили Омикрон. 
 
Абдижаббарова подчеркнула, что этот вариант вируса распространяется гораздо быстрее других и содержит множество мутаций.
 

Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы резко ухудшилась, в матрице оценки эпидемиологической ситуации по РК наш город третий день находится в "красной" зоне. Недельная заболеваемость увеличилась в 2,2 раза. Если в начале года регистрировалось 972 случая, то теперь в сводках уже 2156 заболевших коронавирусом. Увеличился и индекс передачи инфекции в 1,8 раза", - проинформировала спикер.

 
По мнению санврача, до тех пор, пока горожане не вакцинируется и не получат бустерные прививки, новые штаммы коронавируса будут появляться.

Спикер подчеркнула, что алматинцам нужно помочь в достижении необходимого уровня коллективного иммунитета. Пока же иммунная прослойка против КВИ в Алматы недостаточна - около 60% (51,3% вакцинированных + 8,2% переболевших за последний год).
 
Она также добавила, что удельный вес зараженных коронавирусом резко возрос среди лиц от 20 до 40 лет - на 16,4%, среди подростков - на 1,1%, что также характерно для штамма Омикрон.
 
Ранее госсанврач Алматы рассказала, что с появлением Омикрона резко увеличились как недельная заболеваемость, так и случаи повторных заражений ранее переболевших КВИ с 10 до 66, возросло и число бессимптомных форм течения болезни - с 6% в декабре до 11%. Также она рассказала, что пик очередной волны заболеваемости прогнозируется на март.
 

Санврач Алматы: вопрос платной вакцинации Pfizer не рассматривается

14.01.2022, 12:36 59086
Санврач Алматы: вопрос платной вакцинации Pfizer не рассматривается
Фото: depositphotos
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова в ходе брифинга сообщила, что вопрос платной вакцинации препаратом Pfizer в настоящее время не рассматривается, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вопрос по платной Pfizer не рассматривается", - сказала Абдижаббарова в ходе брифинга в РСК Алматы.

 
Она пояснила, что ранее вопрос о предоставлении вакцины Pfizer на платной основе рассматривался, велись переговоры с поставщиком, но на сегодняшний день этот вопрос не стоит.
 
Она также напомнила, что согласно последнему постановлению главного государственного санврача, доступна ревакцинация препаратом Pfizer для медработников и лиц старше 60 лет.  
 
По информации Управления общественного здоровья Алматы, на сегодня в городе препаратом Pfizer (Comirnaty) вакцинированы 32 427 человек, в том числе беременные - 1 810, кормящие - 6 605, дети и подростки - 24 012.

 

Санврач Алматы: пик очередной волны СOVID-19 ожидается в марте

14.01.2022, 11:08 62581
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова рассказала об эпидемиологической обстановке в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главного санврача Алматы, пик очередной волны заболеваемости коронавирусом ожидается в марте: до 2,5 тыс. случаев в сутки в середине месяца согласно оптимистическому прогнозу; до 3,8 тыс. случаев в сутки в начале месяцав - таков пессимистический прогноз.
 
Абдижаббарова рассказала, что очередная волна пандемии началась после новогодних праздников и обусловлена штаммом Омикрон. По ее словам, пока превалирующим штаммом в стране сохраняется вариант Дельта: на него приходится 71% случаев, на Дельта плюс - 16%.
 
При этом санврач отметила, что в Алматы прослеживаются характерные для штамма Омикрон особенности эпидемиологического процесса, которые характеризуются более высокой заразностью.
 

Коэффициент распространения 1 к 5, то есть от одного человека передается пяти", - пояснила спикер.

 
Также отмечается повышенный риск повторного заболевания, способность преодолевать иммунитет, поражение более молодого поколения - 20-30 лет.
 
Она подчеркнула, что если ранее среди переболевших регистрировалось 10 случаев повторного заболевания в неделю, то за последние семь дней зафиксировано 66 подобных случаев. 

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев COVID-19

14.01.2022, 08:35 73641
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев COVID-19
НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 13 января 2022 года в Казахстане подтверждено 1 024 004 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 10 418 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 5548,
 
в Алматы - 1115,
 
в Шымкенте - 370,
 
в Акмолинской области - 290,
 
в Актюбинской области - 323,
 
в Алматинской области - 257,
 
в Атырауской области - 437,
 
в ВКО - 31,
 
в Жамбылской области - 104,
 
в ЗКО - 186,
 
в Карагандинской области - 820,
 
в Костанайской области - 97,
 
в Кызылординской области - 318,
 
в Мангистауской области - 200,
 
в Павлодарской области - 150,
 
в СКО - 25,
 
в Туркестанской области - 147.
 
В Казахстане за сутки 1279 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших - 967 867 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 44 794 человек (43 075 КВИ+ и 1 719 КВИ-), из них: в стационарах - 4495, на амбулаторном уровне - 40 299.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 208 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 76, на аппарате ИВЛ - 42.
 
С 13 марта 2020 года по 13 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 062 летальных случая от КВИ+
 
12 января 2022 года зафиксировано 89 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 142 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 563, летальных случаев - 5231, выздоровевших - 77 613.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Жамбылская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 13 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 045 314 человек, вторым - 8 597 994.

 

С 14 января в РК вводят новые карантинные ограничения

13.01.2022, 20:52 92961
С 14 января в РК вводят новые карантинные ограничения
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дополнительные меры появятся из-за штамма Омикрон.
 
Для участников проекта Ashyq действует следующий режим работы в будние и выходные дни:
  • в регионах, находящихся в "красной" зоне - до 00.00, лидерам проекта Ashyq - до 02.00;
  • в регионах, находящихся в "желтой" зоне - до 01.00, лидерам проекта Ashyq - до 03.00;
  • в регионах, находящихся в "зеленой" зоне - до 03.00, лидерам проекта Ashyq - до 05.00.
 
В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей.
 
Также в соответствии с постановление вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, на объекты образовании разрешен с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении Ashyq, в том числе других платформ.
 
Приложение Ashyq должно работать на следующих объектах:
 
  • фитнес-клубы, включая йога-центры;
  • спа-центры;
  • бани, сауны, бассейны;
  • компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
  • боулинг клубы;
  • кинотеатры;
  • театры и филармонии;
  • объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
  • объекты общественного питания по типу столовых;
  • межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
  • межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
  • бильярдные клубы;
  • концертные залы;
  • добровольные участники;
  • караоке;
  • выставки;
  • океанариум;
  • марафоны;
  • спортивные мероприятия со зрителями;
  • аэропорты;
  • лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
  • детские развлекательные центры (крытые);
  • цирки;
  • отели, гостиницы;
  • центры обслуживания населения;
  • железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
  • рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
  • торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров;
  • детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
  • букмекерские конторы;
  • центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
  • организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));
  • спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
  • общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
  • религиозные объекты;
  • игровые клубы (казино);
  • международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос";
  • ночные клубы;
  • банки, отделения АО "Казпочта".
 
Новые ограничения вводятся с 14 января.
 
Напомним, 12 января стало известно, что в Казахстане ужесточат карантин.
 
Рекордный прирост заболевания COVID-19 отмечается в РК. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9122 случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. По состоянию на 12 января всего в Казахстане подтверждено 1 013 586 случаев заболевания. 
 
Катастрофический подъем заболеваемости коронавирусом наблюдается по всему миру. Согласно данным ВОЗ, за минувшую неделю, COVID-19 заразились более 15 миллионов человек. Уровень заболеваемости вырос на 55% по сравнению с предыдущей неделей, при этом показатели смертности практически не изменились.
 

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