Как проходит сдача ЕНТ в условиях карантина в Акмолинской области

Кокшетау. 21 января. Kazakhstan Today - С 20 по 26 января в Акмолинской области проходит первый этап ЕНТ в традиционном формате среди 3505 выпускников школ, передает Kazakhstan Today.

По информации управления образования, тестирование организовано со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции в пунктах проведения экзамена установлены тепловизоры, дезинфицирующие тоннели, санитайзеры и так далее. Расстояние между тестируемыми при запуске и при проведении экзамена сохранится не менее 2 метров, сообщает управление внутренней политики.

В первые два дня ЕНТ сдали 1802 выпускника. Экзамен проходит в штатном режиме. Пока без происшествий. Только один абитуриент был удален за попытку пронести телефон и шпаргалку. Всего в области в этом году пять тысяч сдающих", - сообщил руководитель управления образования Бейбит Жусупов.

Все пункты тестирования получили разрешение главного санитарного врача области. Если у ученика выявлен COVID-19, то ему дают возможность сдать тестирование позже, так как ЕНТ по стране проходит в четыре этапа уже третий год.

Всего по области организовано восемь пунктов тестирования. Три - в столице, где экзамен сдают одиннадцатиклассники из Коргалжынского, Аршалынского, Целиноградского районов. Остальные учащиеся - в шести районных центрах региона.

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