Какие профессии выбирают казахстанские подростки

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НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В Казахстане сегодня стартовал прием заявлений на основное ЕНТ, который продлится до 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ведомства, зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте app.testcenter.kz.

Само тестирование пройдет с 16 мая по 5 июля, при этом абитуриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.

Ранее министр Асхат Аймагамбетов в письме выпускникам сообщил о решении в пользу абитуриентов. Они получили две возможности сдать ЕНТ и претендовать на грант. При этом можно выбрать одну комбинацию профильных предметов на две попытки", - отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.

В министерстве отметили, что по итогам двух предыдущих ЕНТ-2022 (январь, март) средний балл тестируемых составил 68,5 балла, что выше результатов прошлого года. Более 70% участников смогли набрать проходные баллы, лучший показатель - 135 баллов. Наблюдается прогресс и в соблюдении абитуриентами академической честности. Количество попыток пронести запрещенные предметы, а также их использования во время тестирования снизилось в 2-3 раза.

Кроме того, во время мартовского ЕНТ был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. Это дает возможность абитуриентам подтянуть свои слабые стороны и еще тщательнее подготовиться к основному ЕНТ.

Еще одна возможность выпускникам лучше подготовиться к ЕНТ - запуск Национальным центром тестирования бесплатных пробных онлайн-тестов. Вместе с тем продолжаются бесплатные онлайн-уроки от образовательных центров, разработанные совместно с НЦТ.

Для соблюдения академической честности тестовый вариант абитуриентов будет промаркирован. То есть у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы", - проинформировали в МОН РК.

Также сообщается, что количество предметов остается прежним - три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий - 120. Из них по истории Казахстана - 15, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 20 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов - 140.

Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Для создания комфортных условий абитуриентам с особыми образовательными потребностями впервые для выполнения ими заданий тестирования помимо основных 240 минут дано еще 40 дополнительных минут. Кроме того, внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. В ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева, а также таблица растворимости солей, которая обновлена с добавлением ряда активности металлов.

В МОН РК напомнили, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.