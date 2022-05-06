Какие профессии выбирают казахстанские подростки

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НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о карьерных предпочтениях казахстанских подростков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министр рассказал об исследовании PISA.
Кстати, в отличие от большинства рейтингов PISA показывает не только баллы, но и изучает контекстные факторы. Одним из таких факторов являются карьерные планы 15-летних учащихся", - уточнил он.
Аймагамбетов сообщил, что в Казахстане больше половины подростков делают выбор в пользу широко распространенных профессий.
На первом месте карьерных предпочтений во всех трех циклах исследования расположилась профессия врача. К примеру, "врач общей практики" оказался наиболее популярным ответом в апробации PISA-2022 (9%), PISA-2015 (10%) и PISA-2018 (5%). Исследования также показали, что значительно повысился интерес подростков к профессии педагога, и, на мой взгляд, это результат проводимой нами работы по повышению статуса педагога. За три цикла исследования доля учащихся, заинтересованных в данной профессии, повысилась в два раза, или на целых 5%! А именно - с седьмого места в карьерных предпочтениях в PISA-2015 до второго места при апробации PISA-2022. В 2022 году уже 9% учащихся отметили специальность "преподаватель в средней школе" как свой выбор будущей профессии", - проинформировал глава МОН.
Он отметил, что абсолютно ожидаемо, что по итогам апробации PISA-2022 в первую десятку предпочитаемых профессий вошли ИКТ-специальности.
Кроме того, в первую десятку предпочитаемых профессий вошли следующие: стоматологи (4%), дизайнеры товаров и одежды (3%), архитекторы зданий и сооружений (3%), спортивные тренеры, инструкторы и специалисты в области спорта (2%), психологи (2%), косметологи и работники родственных занятий (1%), специалисты-профессионалы по рекламе и маркетингу (1%), графические и мультимедийные дизайнеры (1%).