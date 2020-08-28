Карагандинские школьники покажут уровень креативного мышления в международном исследовании PISA

Караганда. 26 августа. Kazakhstan Today - В новом учебном году учащиеся школ Карагандинской области впервые будут сдавать тесты на креативное мышление. По результатам международного исследования PISA определится мировой рейтинг функциональной грамотности школьников, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Функциональная грамотность выпускников школ сейчас рассматривается как индикатор общественного благополучия и как основа безопасности жизнедеятельности страны. Один из целевых индикаторов новой государственной программы развития образования, к реализации которой мы приступили в этом году", - повышение результатов наших учащихся в международном исследовании PISA - мировом рейтинге функциональной грамотности школьников, - сообщила на августовской конференции в режиме онлайн руководитель областного управления образования Гульсум Кожахметова.

По её словам, по итогам PISA-2018 школьники Карагандинской области по математической грамотности заняли первое место в республике, по читательской и естественно-научной - второе.

В следующем году основным направлением PISA станет математическая грамотность. Кроме того, впервые исследованию подвергнется креативное мышление 15-летних школьников. Исследование пройдёт в формате компьютерного тестирования.

Гульсум Кожахметова рассказала о новых образовательных проектах, цель которых - повышение функциональной грамотности детей и подростков.

В детских садах внедряется международный образовательный проект "Крутая наука". Дошкольникам будут в доступной форме объяснять основы законов физики, химии, биологии и астрономии.

Проект "Зейін" предназначен для учащихся 4-х классов и среднего звена. Он поможет детям получить знания, необходимые в решении различных жизненных ситуаций.

Школьники и студенты колледжей с прошлого года, по инициативе НПП "Атамекен", изучают основы бизнеса и предпринимательства. С этого года планируется проведение олимпиады школьников "Бизнес START", где организаторами и экспертами выступят известные бизнесмены.

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