Казахстан расширил географию программы "Болашак" четырьмя новыми странами

Таким образом, теперь казахстанцы смогут обучаться по программе "Болашак" уже в 27 странах, подчеркнули в пресс-службе МОН РК.
Напомним, что прием заявок стартовал 4 мая и продлится до 27 октября. На сегодняшний день подано 158 заявок.
Несмотря на пандемию, Центр международных программ увеличил и количество вузов для обучения. Если в прошлом году их было 138, то на 2021-2023 годы их число увеличилось до 207 вузов.
При этом усиливаются и критерии отбора высших учебных заведений. К примеру, они должны входить в три международных академических рейтинга.
Также меняется и система присуждения стипендий. Она будет включать три периода. В июне распределятся 90 стипендий, в августе - 170 стипендий, в ноябре - 125 стипендий. Это позволит равномерно распределить стипендии в соответствии с поданными к этому периоду заявками.
В 2021 году для обучения по программе "Болашак" выделено 1055 стипендий. 555 из них будут распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры и стажировки. Еще 500 стипендий получат отечественные ученые.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства