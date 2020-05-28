Казахстан серьезно отстает от развитых стран по результатам международной оценки уровня знаний учащихся - Токаев

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Казахстан серьезно отстает от развитых стран по уровню знаний учащихся, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.

Казахстан серьезно отстает от развитых стран по результатам международной оценки уровня знаний учащихся. Можно привести множество объяснений подобного отставания. Основная причина в недостаточности выделяемых на образование средств, а также в отсутствии системности, продуманности реформ в этой исключительно важной сфере. По сути дела, образование - это важнейшая отрасль экономики", - сказал Токаев.

По его словам, в среднем на одного учащегося в РК тратится менее 1 тыс. долларов в год. Тогда как первая десятка стран-лидеров рейтинга PISA на одного учащегося тратит от 10 до 14 тыс.

Глава государства отметил, что казахстанской школе необходимы хорошо оборудованные и небольшие по количеству учащихся классы.

Он сообщил, что по государственной программе к 2025 году планируется построить 800 новых школ более чем на 650 тыс. мест, 114 интернатов для сельских опорных школ, более 700 спортивных залов.

Важно, чтобы задача по инфраструктурному развитию решалась не только за счет государства, но и с помощью государственно-частного партнерства. Иначе, с учетом нашей положительной демографической динамики, мы всегда будем в роли догоняющих. Все необходимые нормативно-правовые механизмы для проектов государственно-частного партнерства имеются. В то же время считаю необходимым проработать вопрос повышения финансовой привлекательности, инвестиций в образовательную инфраструктуру. Следует рассмотреть возможность повышения нормативов подушевого финансирования, изменения сроков, сумм и структуры затрат, возмещаемых по проектам от ГЧП", - сказал Токаев.

Президент отметил, что необходимо сократить разрыв меду городскими и сельскими школами.

По данным PISA, в настоящее время разрыв составляет 1,5 года. Все дети независимо от места проживания или социального статуса должны иметь доступ к качественному образованию. Надо сказать, что в целом ряде государств подобного рода тенденция существует, то есть разрыв в образовании между городским и сельским населением. Здесь, конечно же, ситуацию нужно видеть абсолютно трезво, реалистично, но и драматизировать не стоит. Нужно принимать меры. Для сокращения разрыва предстоит обеспечить сельские малокомплектные школы квалифицированными педагогическими кадрами", - сказал глава государства.

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