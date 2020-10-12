Казахстанские студенты могут прибывать в Россию только на самолете

Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - Студенты из Казахстана могут прибывать на учебу в Россию только авиасообщением, запреты на сухопутной границе сохраняются, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением правительства РФ №2406-р от 20 сентября разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска без ограничений всем гражданам Казахстана, в том числе обучающимся в высших и средних учебных заведениях.

В посольстве Казахстана в России подчеркнули, что в миграционной карте по прилете студент может самостоятельно указать цель визита "Учеба", на основании которой учебное заведение оформляет регистрацию на период пребывания.

В посольстве также напомнили, что прилет в Россию транзитом через третьи страны возможен только при наличии вида на жительство этих стран. Например, если гражданин РК решил прилететь в Россию не из Казахстана, а из Турции, в Россию его запустят только при наличии вида на жительство в Турции.

Рейсы осуществляются два раза в неделю - авиакомпаниями Air Astana и "Аэрофлот". Прилетающие в Россию должны представить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус с датой тестирования не ранее чем за 72 часа до вылета рейса.

Кроме того, согласно изменениям в указ президента РФ №274 от 18 апреля 2020 года "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 декабря истекает срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены", - говорится в сообщении казахстанского посольства.

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