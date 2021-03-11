Казахстанские студенты российских вузов смогут сдать сессию дистанционно

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Правительство России опубликовало постановление, согласно которому казахстанские студенты российских вузов могут сдавать сессию дистанционно, передает Kazakhstan Today.

На сайте посольства Казахстана в РФ сообщается, что в 2021-2022 учебном году российские вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы. Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Решение будет принимать руководство вузов.

В посольстве отметили, что такой формат позволит студентам, находящимся на дистанционном обучении, в том числе из Казахстана, не приезжать в вуз и сдать сессию удаленно.

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз.

Студенту необходимо зарегистрироваться в системе, а перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга: произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. После подтверждения личности студент допускается к сдаче экзамена.

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