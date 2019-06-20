Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - КазНУ имени аль-Фараби вошел в топ-210 лучших вузов мира, передает Kazakhstan Today.

КазНУ имени аль-Фараби - единственный из вузов Центральной Азии, который вошел в топ-210 среди 800 лучших вузов мира в международном рейтинге QS "World University Rankings". Продвинувшись вперед еще на 13 позиций, он занял 207 место. Только два университета на постсоветском пространстве вошли в эту группу - КазНУ и МГУ имени Ломоносова (РФ)", - сообщили в пресс-службе вуза.

В КазНУ отметили, что QS является одним из авторитетных и влиятельных, признаваемых всеми странами международным агентством, которое на протяжении многих лет проводит глобальный рейтинг лучших высших учебных заведений мира. Первые три места в рейтинге занимают вузы из США - Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты соответственно.

КазНУ за последние пять лет продвинулся в рейтинге "QS WUR" на более чем 400 позиций. В мировой практике ни один вуз не добивался такой динамики роста. По рекомендации экспертов QS, опыт КазНУ изучается ведущими университетами мира, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по итогам предметного рейтинга QS WUR by Subject КазНУ первым среди университетов стран СНГ вошел в группу 51-100 лучших вузов мира. Всего в данный рейтинг вошли шесть специальностей ведущего казахстанского вуза.

Также в пресс-службе проинформировали, что, учитывая передовой опыт продвижения в рейтингах и возрастающую роль КазНУ в глобальном научно-образовательном пространстве, QS решил провести международный форум в Казахстане. Мероприятие мирового уровня "К совершенству на основе гармоний человеческого наследия и высоких технологий" пройдет на базе КазНУ в сентябре 2019 года, что является показателем высокого авторитета не только университета, но и всей системы высшего образования Казахстана.

КазНУ демонстрирует хорошую динамику продвижения и в других авторитетных международных рейтингах. По результатам исследования Британского агентства Times Higher Education , КазНУ первым в Центральной Азии вошел в число лучших вузов мира. В глобальном рейтинге UI Green Metric Ranking of World Universities КазНУ укрепил свои позиции в топ-200 самых экологичных университетов , заняв 172-е место. В Европейском рейтинге Европейской научно-промышленной палаты КазНУ получил оценку "АА" и причислен к числу ведущих европейских вузов. По итогам исследования известной международной организации Great Value Colleges (США) КазНУ вошел число 50 самых технологически развитых университетов мира, заняв в рейтинге 31-е место", - отметили в вузе.

Мировая узнаваемость университета связана с расширением международного сотрудничества и развитием интернационализации, а также с активной деятельностью КазНУ как Глобального хаба программы ООН "Академическое влияние" по устойчивому развитию.

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