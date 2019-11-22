Алматы. 21 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы в ходе международной конференции "Microsoft EdVision 2019" Казахский национальный университет (КазНУ) имени аль-Фараби подписал меморандум о взаимопонимании с Microsoft Kazakhstan, передает Kazakhstan Today.

В рамках конференции прошло торжественное подписание Меморандума о взаимопонимании компании Microsoft с Казахским национальным университетом (КазНУ) имени аль-Фараби о стратегическом партнерстве в области цифровой трансформации университета.

Условия МоВ будут направлены на разработку проектов по цифровизации университета и образовательных процессов с использованием передовых технологий и решений Microsoft для образования в рамках реализации задач государственной программы "Цифровой Казахстан".

"Наше сотрудничество с ведущей в мире компанией Майкрософт представлено очень широко и разнообразно - от вопросов технологической модернизации IТ-инфраструктуры до создания академии, которая ориентирована на формирование компетенций и сертификацию обучающихся и преподавателей, необходимых для достижения профессионального успеха. Мы ценим внимание Майкрософт к нашему университету и проектам, которые направлены на реализацию стратегии развития "Цифрового Казахстана" и готовы углублять наше плодотворное и взаимовыгодное партнерство", - отметил ректор КазНУ имени аль-Фараби академик Галым Мутанов.

Встреча прошла в рабочей обстановке, стороны обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшей цифровизации университета и развития современных методов обучения.

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