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Мажилис в первом чтении одобрил поправки по вопросам образования

30.09.2020 10288
Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилис одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам образования, передает Kazakhstan Today.
 
Разработанный депутатами законопроект направлен на совершенствование образовательного процесса, в том числе осуществление мониторинга за оказанием образовательных услуг. В связи с этим был поднят вопрос об отличии предлагаемого мониторинга образовательных достижений от действующей внешней оценки учебных достижений. 
 
Важно не то, как будет называться механизм оценки качества образования - внешняя оценка учебных достижений или мониторинг образовательных достижений, а то - соответствует ли это законодательно предоставленной вузам в 2018 году академической и управленческой самостоятельности, считает спикер палаты.
 

С 2021 года высшие учебные заведения уже начнут выдавать дипломы собственного образца. Таким образом, законодательно вузам предоставлена полная самостоятельность в образовательной деятельности. А раз так, то и ответственность за качество образования лежит на самих высших учебных заведениях", - сказал Нурлан Нигматулин. 

 
Он отметил, что самостоятельность вузов отнюдь не означает их возможность штамповать дипломы.
 

Каждый вуз должен дорожить выданным своим дипломом. В этой связи возникает вопрос, насколько целесообразно проводить в высших учебных заведениях мониторинг образовательных достижений? Тем более что этот мониторинг не даёт никакого представления о качестве образовательных программ того или иного вуза. Другое дело, что контроль образовательной деятельности должен быть. И сейчас не должно создаваться никакого ложного мнения, что вузы могут остаться бесконтрольными", - подчеркнул Нурлан Нигматулин. 

 
По его словам, за всеми вузами как субъектами предпринимательства контроль осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом.
 

Министерство образования через Центр правовой статистики (ЦПСИ) Генеральной прокуратуры заходит, смотрит, как субъект рынка, а все вузы - это сейчас субъекты рынка, соответствует квалификационным требованиям, образовательным стандартам. И это позволяет уполномоченному органу, то есть Министерству образования и науки, глубже анализировать образовательную деятельность вузов и давать им соответствующую оценку", - сказал Нурлан Нигматулин.

 
Он поручил рабочей группе совместно с разработчиками до второго чтения ещё раз тщательно проработать этот вопрос.
 

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