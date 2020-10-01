Мажилис в первом чтении одобрил поправки по вопросам образования

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилис одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам образования, передает Kazakhstan Today.

Разработанный депутатами законопроект направлен на совершенствование образовательного процесса, в том числе осуществление мониторинга за оказанием образовательных услуг. В связи с этим был поднят вопрос об отличии предлагаемого мониторинга образовательных достижений от действующей внешней оценки учебных достижений.

Важно не то, как будет называться механизм оценки качества образования - внешняя оценка учебных достижений или мониторинг образовательных достижений, а то - соответствует ли это законодательно предоставленной вузам в 2018 году академической и управленческой самостоятельности, считает спикер палаты.

С 2021 года высшие учебные заведения уже начнут выдавать дипломы собственного образца. Таким образом, законодательно вузам предоставлена полная самостоятельность в образовательной деятельности. А раз так, то и ответственность за качество образования лежит на самих высших учебных заведениях", - сказал Нурлан Нигматулин.

Он отметил, что самостоятельность вузов отнюдь не означает их возможность штамповать дипломы.

Каждый вуз должен дорожить выданным своим дипломом. В этой связи возникает вопрос, насколько целесообразно проводить в высших учебных заведениях мониторинг образовательных достижений? Тем более что этот мониторинг не даёт никакого представления о качестве образовательных программ того или иного вуза. Другое дело, что контроль образовательной деятельности должен быть. И сейчас не должно создаваться никакого ложного мнения, что вузы могут остаться бесконтрольными", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По его словам, за всеми вузами как субъектами предпринимательства контроль осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом.

Министерство образования через Центр правовой статистики (ЦПСИ) Генеральной прокуратуры заходит, смотрит, как субъект рынка, а все вузы - это сейчас субъекты рынка, соответствует квалификационным требованиям, образовательным стандартам. И это позволяет уполномоченному органу, то есть Министерству образования и науки, глубже анализировать образовательную деятельность вузов и давать им соответствующую оценку", - сказал Нурлан Нигматулин.

Он поручил рабочей группе совместно с разработчиками до второго чтения ещё раз тщательно проработать этот вопрос.

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