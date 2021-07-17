Медсправки абитуриентам понадобятся только при зачислении в вуз - МОН

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Медсправки абитуриентам понадобятся только при зачислении в вуз, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во многих поликлиниках РК наблюдались очереди, в которые выстраивались абитуриенты за получением медицинских справок. В этой связи в МОН сделали официальное заявление, отметив, что справки понадобятся лишь при зачислении в вуз, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

В связи с тем что сейчас мы наблюдаем увеличение количества желающих получить медицинскую справку, напоминаем, что она не требуется при подаче документов для участия в конкурсе присуждения грантов. Медицинская справка необходима только непосредственно при зачислении в вуз, которое начнется в августе. То есть у вас еще есть время для того, чтобы получить ее. Во время пандемии важно беречь себя и свое здоровье", - говорится в сообщении ведомства.

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