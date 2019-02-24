Министр образования и науки РК рассказал о реализации плана по строительству более 75 тыс. новых мест в общежитиях

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев рассказал о реализации плана по строительству более 75 тыс. новых мест в общежитиях в ближайшие четыре года, передает Kazakhstan Today.

Благодаря привлечению социальных инвестиций, в ближайшие четыре года мы планируем ввести 75 тыс. новых койко-мест в общежитиях для студентов. Для достижения этих задач созданы все необходимые условия", - сообщил министр на расширенном заседании коллегии ведомства.

Он уточнил, что для реализации этого плана была подготовлена необходимая нормативно-правовая база - "подзаконными актами определены механизмы и размеры денежных выплат, регламентирован порядок взаимодействия участников".

Определены и объемы необходимых финансовых средств. По словам Сагадиева, на 10-летний период предусмотрены средства в размере 152,8 млрд тенге.

В-третьих, созданы дополнительные стимулы для участия инвесторов в проектах за счет оптимизации перспективных расходов, в том числе путем снижения требований СНиПов и СанПиНов, предоставления типовых ПСД и одно из важных факторов - субсидирование банковских займов застройщиков в рамках Дорожной карты бизнеса", - сказал министр.

Таким образом, по итогам пяти месяцев практической реализации проекта заключено 18 договоров, в рамках которых в эксплуатацию введут 7794 койко-мест. Наряду с учебными заведениями в проекте активное участвуют инвесторы: на сегодня частный сектор заявил шесть проектов на 1,5 тыс. мест.

Информацию о продвижении проекта, по словам главы МОН, можно получить на сайте studdom.fincenter.kz.

Помимо детальной информации о проекте, данный ресурс содержит такие инструментарии, как банк ПСД, карта реализуемых проектов, калькулятор выплат по госзаказу. Также в целях автоматизации процессов взаимодействия сторон ведется работа по созданию информационной системы в том числе для студентов", - цитирует министра пресс-служба МОН РК.

Напомним, поручение о создании новых мест общежитиях было озвучено 5 марта 2018 года в обращении президента РК к народу под названием "Пять социальных инициатив президента".

Поручаю до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тыс. мест. Это позволит полностью решить вопрос с учётом роста потребности в ближайшие годы", - говорится в тексте обращения.

В документе отмечается, что, создавая систему образования по мировым стандартам, необходимо уделять должное внимание условиям обучения и проживания студентов.

Президент подчеркнул, что строительство общежитий должны вести сами вузы, колледжи, а также девелоперские компании на принципах государственно-частного партнёрства.

Государство, со своей стороны, через Министерство образования и науки будет гарантировать постепенное возмещение части инвестиций, направляемых на строительство общежитий", - указывается в обращении.

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