Минобразования и науки отозвало у 196 колледжей приложения к лицензиям по 500 специальностям

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки отозвало у 196 колледжей приложения к лицензиям по 500 специальностям, передает Kazakhstan Today.

По итогам мониторинга образовательной деятельности колледжей страны Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК осуществлен возврат 196 колледжами приложений к лицензиям по 500 специальностям и 738 квалификациям. Основными причинами возврата лицензии является несоответствие специальностей квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности, профилю учебного заведения", - сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что нарушения касались качества образовательных программ, недостаточности преподавательского состава, отсутствия набора и необходимой материально-технической базы для осуществления учебного процесса, учебно-лабораторного оборудования и так далее.

Студенты этих колледжей переведены в другие учебные заведения, преподаватели - трудоустроены.

Мы эту работу ведем как по вузам, так и по колледжам. Вы знаете, есть поручение главы государства по повышению качества образования. У нас много колледжей, предоставляющих действительно хорошее образование, но встречаются и другие. Кроме системных, принимаются и такие вынужденные меры. О каком качестве можно говорить, если медицинский колледж готовил финансистов, бухгалтеров, программистов, а агротехнический колледж - воспитателей дошкольных организаций, строительный колледж - учителей физической культуры и так далее, при этом не имея соответствующей базы, кадров и оборудования", - прокомментировала председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

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