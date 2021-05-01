МОН инициированы поправки, исключающие возможность приватизации госвузов

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов прокомментировал законопроект, в котором исключается возможность приватизации государственных вузов и оговариваются меры поддержки детей с особыми образовательными потребностями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мажилисе парламента был принят законопроект, в котором содержатся важные для образования нормы, законодательно закрепляющие поручения главы государства. Остановлюсь на двух моментах. Первое: госзаказ на коррекционную помощь для детей с особыми образовательными потребностями . Второе: сохранение госвузов в собственности государства", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

По словам министра, в Казахстане в последнее время растет количество детей с особыми образовательными потребностями . После выявления у данной категории особых потребностей и для их включения в учебный процесс наравне со своими сверстниками необходима помощь узких специалистов - специальных педагогов.

Важно, что, исходя из потребностей каждого ребенка, специалисты реализуют индивидуальную коррекционную программу. Дети, получающие такую помощь, лучше адаптируются в инклюзивной среде, значительно легче осваивают учебный материал, а некоторые и вовсе полностью избавляются от нарушений. С ними работают дефектологи, психологи, логопеды и так далее. Но проблема в том, что количество таких детей растет, а центров не хватает. Из-за отсутствия своевременной помощи эти особенности потом труднее исправить и включить ребенка в образовательную среду. Теперь же эта норма даст возможность негосударственным организациям открывать центры и получать за оказываемый услуги финансирование из бюджета. Механизм точно такой же как по частным детским садам. Напомню, что именно благодаря такому инструменту в свое время удалось резко увеличить охват дошкольным воспитанием", - подчеркнул Аймагамбетов.

Следующий вопрос касается вузов. Министр отметил, что после изменения организационно-правовой формы вузов с госпредприятий на акционерные общества в академической среде возникли волнения, связанные с возможной приватизацией этих вузов. Особенно активно данный вопрос поднимали преподаватели КазНУ имени аль-Фараби, Сатпаев университета, КазНПУ имени Абая, КарГУ имени Букетова.

Для того чтобы окончательно решить этот вопрос нами были инициированы поправки в закон, которые не позволят приватизировать вузы со 100%-м участием государства, а значит эти вузы и дальше останутся в государственной собственности. Данный законопроект будет теперь рассматриваться в сенате и, если сенаторы поддержат, поступит на подпись главе государства", - прокомментировал глава Минобразования.

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