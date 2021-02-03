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МОН начало работу по снижению нагрузки на школьников

02.02.2021 16309
МОН начало работу по снижению нагрузки на школьников
Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки начало работу по подготовке единых учебников по истории Казахстана и всемирной истории, передает Kazakhstan Today. 
 

Рассматриваются вопросы снижения учебной нагрузки на уровне среднего образования. Обновляются типовые учебные программы. В соответствии с поручением президента страны особое внимание будет уделено изучению математики, языков и информатики", - сообщил сегодня на заседании правительства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

 
По информации МОН, ведомство также начало работу по подготовке и внедрению единых учебников по истории Казахстана и всемирной истории.
 

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