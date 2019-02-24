МОН определил сроки выпускных экзаменов в школах

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки Казахстана определило сроки завершения 2018-2019 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования. Соответствующий приказ министра опубликован в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов РК.

Документом определено, что учебный год во всех организациях среднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, завершится 25 мая 2019 года. Итоговые выпускные экзамены для 9 (10) классов пройдут с 27 мая по 6 июня, а государственные выпускные экзамены - с 28 мая по 30 июня.

По завершении учебного года пройдет итоговая аттестация для обучающихся 9 (10) классов. В частности, 27 мая пройдет устный экзамен по предмету по выбору. Для подтверждения знаний школьники могут выбрать физику, химию, биологию, географию, геометрию, историю Казахстана или всемирную историю, литературу, иностранный язык (английский, французский, немецкий), а также информатику.

При этом обязательным является устный экзамен по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и устный экзамен по русскому языку в школах с казахским языком обучения. Он пройдет во всех школах 30 мая.

Далее, 3 июня, пройдет письменный экзамен по родному языку и литературе. Учащиеся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла будут писать сочинение, для остальных школьников проведут диктант.

Завершит аттестацию письменный экзамен по математике, который пройдет 6 июня.

В свою очередь, итоговая аттестация для обучающихся 11 (12) классов стартует 28 мая с письменного экзамена по родному языку и литературе (язык обучения).

Далее, 31 мая, пройдет тестирование по предмету по выбору: физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий) или информатика.

Тестирование по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения намечено также на 31 мая.

Кроме этого, 4 июня выпускникам предстоит сдать письменный экзамен по алгебре и началам анализа, а 7 июня - устный экзамен по истории Казахстана.

Повторная итоговая аттестация обучающихся пройдет с 10 по 30 июня 2019 года.

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