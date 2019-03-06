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МОН планирует снизить нагрузку на школьников за счет интеграции предметов

05.03.2019, 14:50 9181
Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова рассказала, каким образом планируется снизить нагрузку на школьников, передает Kazakhstan Today.
 
Шамшидинова отметила, что образование должно соответствовать современным требованиям и поэтому повышение качества образования - главная задача ведомства.
 

В последнем послании главы государства было сказано об актуализации учебных программ. В настоящее время мы рассматриваем актуализацию на уровне среднего образования. К примеру, у всех на слуху финское образование, где детей обучают на основе концептуального образования. Нужно, чтобы содержание предметов не дублировало друг друга. Интеграция предметов может помочь сократить нагрузку на детей", - сказала министр.

 

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